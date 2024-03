Szijjártó Péter: Alapvető érdek az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárása

Hozzátette, ennek az eredménye, hogy olyan kijelentések születhetnek, amelyek szárazföldi csapatok küldésére vonatkoznak.

A külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint a NATO a világ legerősebb védelmi szövetsége, Oroszország részéről egyetlen NATO-tagot sem lenne logikus megtámadni, hiszen az arra kötelezné a szervezetet, hogy válaszoljon egy ilyen támadásra.



Világos, most próbálnak visszaélni ezen alapszerződésben szereplő 5-ös cikkellyel, hiszen szárazföldi csapatok küldése esetén nem lenne elkerülhető egy konfrontáció a csapatokat küldő NATO-tagország és Oroszország között, onnantól a cikkelyre hivatkozás valós világháborús veszélyt rejtene - közölte.



Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a NATO védelmi és nem támadó szövetség, jelenleg nem áll támadás alatt, így nem is kell védekeznie, "teljesen elfogadhatatlan volna, ha valaki a józan észt nélkülöző döntése alapján vetné bele magát egy háborús konfliktusba", majd azt kérné a többiektől, lépjenek be ők is.

A miniszter az európai védelmi iparról azt mondta, hogy annak fejlesztését Magyarország helyesnek tartja az európai ipar növekedése érdekében és azért is, hogy Európa meg tudja védeni magát akár az Egyesült Államok bevonása nélkül is.