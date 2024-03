Szijjártó Péter: Európa biztonsága Afrika stabilitásával kezdődik

Közölte, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem három megegyezést is aláírt kenyai kutatóintézetekkel és cégekkel a mezőgazdasági együttműködés fejlesztése érdekében. Ezt követően üdvözölte, hogy Kenya atomerőmű építéséről határozott, ami segíteni fog a károsanyag-kibocsátás csökkentésében és a zöld célok elérésében.

Tudatta, hogy a felek nukleáris oktatási és képzési együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek keretében Magyarország részt fog venni kenyai szakemberek felkészítésében, és a hatóságok készek a szabályozási tapasztalatok átadására is. Érintette az idei magyar európai uniós elnökség kérdését is, a támogatásáról biztosítva Kenya "igazságosabb, kiegyensúlyozottabb nemzetközi politikai rendszerre" vonatkozó igényét. Arról beszélt, hogy Magyarország is egyetért ebben a célkitűzésben, miután "napjainkban a politikai rendszer inkább egymás kioktatásáról és bírálatáról szól az együttműködés helyett".

Hozzáfűzte, hogy tavaly aláírták az EU-Kenya gazdasági partnerségi megállapodást, Magyarország pedig mindent meg fog tenni a mielőbbi hatályba lépés érdekében az elnökségi féléve során.

A miniszter az Education Hungary iroda bővítésének ünnepélyes bejelentésén közölte, hogy az alapító Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, illetve Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem mellett a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem is csatlakozott a programhoz, amelynek keretében átfogó segítséget nyújtanak a magyarországi képzési lehetőségek iránt érdeklődő diákoknak.