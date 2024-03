Szijjártó Péter: Minden nehézség ellenére a tavalyi abszolút rekordév volt a külgazdasági mutatókat tekintve - videó

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy 3480 milliárd forint pluszt sikerült elérni a külkereskedelmi mérlegben, amelynek köszönhetően gyakorlatilag le is dolgozták a 2022-ben megugró infláció és energiaárak miatti veszteségeket, ami szavai szerint hatalmas teljesítmény.

Részletesebben érintette a tavalyi beruházási rekordot is, emlékeztetve arra, hogy a 2022-es 6,5 milliárd eurós csúcsot sikerült megduplázni, 13 milliárd euróval, amelynek több mint 80 százaléka kötődik keleti vállalatokhoz, de ez olyan magas szám, hogy most egy ideig nem várható hasonló rekorddöntés. Eközben viszont a projektek számában továbbra is a német és az amerikai cégek állnak első helyen, és ez a helyzet nagyon is kedvező - mondta.

Rendkívül fontos, hogy fenntartsuk a Magyarországra irányuló tőkebeáramlás földrajzi egyensúlyát. Keletiek, európaiak, amerikaiak mind-mind kiveszik a részüket, arról nem is beszélve, hogy most már a magyar vállalatok is egyre nagyobb mértékben tudnak olyan beruházásokat végrehajtani, amelyekhez beruházásösztönzési támogatást tudunk adni

- mondta.