Szívrohamot kapott Lackfi János

– fogalmazott Lackfi János, szemlézte a Mandiner.

A József Attila-díjas költő gyógyszereket szed, változtatnia kell az életmódján, de ennek is látja a pozitív oldalát. A Városmajorból átszállították Balatonfüredre, ahol a rehabilitációja zajlik.

„Leadtam tíz kilót, szerettem vastagon enni, most szeretek vékonyan. Azóta is mindennap megvan a tízezer lépés, olykor tizenötezer is, csinálom a gyógytornát.