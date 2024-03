Teljes a káosz a Momentumban: egymást ütik Baranyi Krisztina miatt

A Momentum vállalta a 2024-es választáson is, hogy ,,nem akadálya, hanem motorja lesz az ellenzéki együttműködésnek". Mint írták, ezért teljesen egyértelmű, hogy támogatják az elmúlt öt évben jól teljesítő ellenzéki polgármestereket – akkor is, ha azok nem a Momentum közösségének a tagjai - írta az atv.hu. Jancsó Andrea, Ferencváros önkormányzati képviselője azonban - szerintük - nem tartozott ezek közé. A politikus most közösségi oldalán azt írta, nem kizárták, hanem kilépett a Momentumból. Mint írta, nyilvánosságra hozza a Momentum Elnökségének pénteken 11 óra 51 perckor küldött válaszát.

,,Mindenekelőtt szeretnék a 2024. február 28-án kelt kizárási indítványban szereplő ügyekre csak röviden reagálni, tekintettel arra, hogy ez az eljárás valójában nem az abban taglalt ügyekről szól, hanem a közösség szempontjából sokkal súlyosabb: feltétlen kiállás egy olyan pártonkívüli polgármester mellett, aki többször a nyilvános térben rombolta a pártunkat, ha nem az történt, amit ő akart" – kezdi a hosszú bejegyzést. Majd így folytatta: