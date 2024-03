Teljes leleplezés: Gyurcsányné, Donáth Anna, Cseh Katalin és a dollárbaloldal évekig azért lobbizott, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat

Európa és Orbán Viktor között választ Magyarország jövő tavasszal – erről is beszéltünk ma Emmanuel Macron francia elnökkel budapesti látogatása során, a francia nagykövet rezidenciáján. A találkozón Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely és Dobrev Klára is részt vettek. Egyértelművé tettem: a tavaszi választások arról is szólnak, hogy Magyarország hozzájut-e végre azon uniós pénzekhez, amelyeket most a magyar kormány korruptsága miatt nem kapunk meg. Azaz egyedül a kormányváltás után, Márki-Zay Péter vezetésével tudunk olyan antikorrupciós garanciákat kiépíteni, amelyek biztosítják, hogy az EU-s pénzek oda érkezzenek meg, ahova szánták őket: kórházakra, iskolákra, munkahelyekre. Macron francia elnök is érti, amiről megválasztásunk óta beszélünk az Európai Parlamentben: hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal.”