Több irányú feladatai vannak a Hungary Helps programnak

Az államtitkár kiemelte azt is, a világnak egyre több dologra kellene figyelni, például nem lenne szabad engedni, hogy egy országban instabil helyzet, nem működő gazdaság alakuljon ki, mert ez azonnal magával húzza az adott ország belpolitikai válságát, ez fegyveres konfliktust, polgárháborút szülhet, ami nem csak az adott országra, hanem az őt körülvevő régióra, sőt még annál messzebbre is kiterjedhet. A magyar kormány ezért is határozott úgy, hogy többirányú feladatai vannak a Hungary Helps programnak. Egyrészt figyelni kell arra, hogy ne következzék be humanitárius katasztrófa, ezen kívül arra is figyelni kell, hogy béke legyen. Arról nem beszélve, hogy mindezek mellett legyen egy működő gazdaság is, már csak azért is, mert leginkább ezzel lehet tenni az illegális migráció ellen is. Nem véletlen, hogy a kormány a Hungary Helps program keretében is úgy cselekszik, hogy egy válságövezet problémáját elsősorban helyben kell megoldani, biztosítva az emberéleteket valamint a későbbi újjáépítést és fejlesztést is.

