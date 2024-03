Tüttő Kata nevetséges videóján röhög a Youtube

Először az verte ki a biztosítékot, amikor a válság közepén, 2021-ben a saját közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy egy drága hobbit, az úgynevezett tengervízi lovaglást választotta nyaraláskor. Majd azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy spórolásra, egészen pontosan kevesebb autózásra kérte a budapestieket, miközben ő is autóval közlekedik. Olyan is volt, amikor rúdtáncos teljesítményével akarta felhívni magára a figyelmet. A kétes teljesítménye be is került a legnépszerűbb rá irányuló keresésekbe is.