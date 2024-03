Újbudai pedofilbotrány: a kétségbeesett szülők féltik a gyerekeket, a Gyurcsány-párti polgármester és emberei nem tesznek semmit

Ez az egész ügy borzalmas és felháborító, ezenfelül a helyzetet az még tovább súlyosbítja, hogy a szülők a sötétben tapogatóznak, hiszen a mai napig nem tájékoztatták őket érdemben – mondta Király Nóra az Origónak adott interjúban az újbudai pedofilügy kapcsán. A Ficsak alapítója az Origónak arról is beszélt, hogy több szülő mondta neki, hogy más ügyekben is jelzéseket tettek az óvoda és az önkormányzat felé, de nem történt semmi, senki sem segített nekik. Az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítésért felelős miniszteri megbízottjának véleménye szerint teljesen jogos igény, hogy a szülők szeretnének egy rendkívüli szülői értekezletet, ahol feltehetik a kérdéseiket, de ettől nemcsak az óvoda vezetése, hanem a baloldali újbudai önkormányzat is elzárkózik. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt hetek eseményei is jól mutatják, hogy a jobboldalon a legkisebb hibának is megvannak a következményei, a baloldalon viszont a legsúlyosabb bűnöknek sincs. Számos olyan ügy van a baloldalon, amelyben a mai napig nem történt meg a felelősségre vonás. Király Nóra kíváncsian várja, hogy a baloldali képviselők hogyan fognak szavazni a Parlamentben a gyermekvédelmi törvény újabb szigorításáról.

Az újbudai Szivárvány Óvoda egyik volt dolgozója az óvoda mosdójában fajtalankodhatott egy kisgyerekkel. Ön egy Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy „lehetséges, hogy a DK-s és momentumos XI. kerületi vezetés már napok óta tud az ügyről”. Mire alapozta ezt a kijelentését, és mit gondol az ügyről? Ismert, hogy az esetről a szülőket csak egy héttel később értesítették. Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy ez az egész ügy borzalmas és felháborító, ezenfelül a helyzetet az még tovább súlyosbítja, hogy

a szülők a sötétben tapogatóznak, hiszen a mai napig nem tájékoztatták őket érdemben arról, mi történt, kik lehetnek az érintettek. A kétségbeesett szülők féltik a gyermekeiket. Sok gyermek van, aki beszél, mesél otthon a szüleinek, de vannak gyermekek, akik csendesebbek, ők inkább magukban tartják, ha éri őket egy ilyen zaklatás, erőszak. Erre az esetre is úgy tudjuk, hogy egy otthoni beszélgetés során derült fény, amikor a kisgyermek elmesélte a szüleinek, mi történt vele az óvodában. Önt megkeresték az üggyel kapcsolatban akár szülők, akár pedagógusok?

Amikor értesültem az ügyről, egyből kiírtam a Facebook-oldalamra, hogy akinek segítségre van szüksége – akár jogi, pszichológiai, anyagi –, az keressen meg, mert a Fiatal Családosok Klubjánál (Ficsak) tudunk neki segítséget nyújtani. Rengetegen kerestek egész hétvégén, égtek a kommunikációs vonalaim, mert a szülők egyrészt próbáltak információhoz jutni, másrészt kértek ebben vagy abban segítséget. Egy aggódó édesanya például abban kérte a segítségemet, hogy adjak neki valami információt, mert kétségbe van esve amiatt, hogy ennek az óvodának három tagintézménye van – az én egyik gyermekem is az egyikbe járt még évekkel ezelőtt –, és nem tájékoztatják őket a történtekről, tulajdonképpen semmiről, így nem tudja, mit tegyen, hogyan védje meg a gyermekét. Az egy tény, hogy az ő gyermeke nem abba a konkrét épületbe jár, ahol ez a szörnyű pedofil eset történt, de ez a nevezett „Peti bácsi” még február 16-án abban a csoportban helyettesített, ahol az ő gyermeke is nap mint nap ott van. Így ez az édesanya fél, hogy az ő gyermeke is érintett lehet, csak esetleg nem meri otthon elmondani, mi történt vele.

Király Nóra, a Ficsak alapítója, az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítésért felelős miniszteri megbízottja

Fotó: Papp András Sajnos mivel már hat éve dolgozott az óvodában ez a pedagógiai asszisztens, évekkel ezelőtti esetek is lehetnek, amelyekről nem tudunk, tehát az említett édesanya igénye teljesen jogos és érthető, hiszen ha tisztán látna ő és a többi szülő is, az hozhatna egyfajta megnyugvást addig, amíg a hatóságok kivizsgálják az esetet. Ön szerint mindent megtett az újbudai önkormányzat a gyermekek védelme érdekében? Teljesen jogos igény, hogy a szülők szeretnének egy rendkívüli szülői értekezletet, ahol feltehetik a kérdéseiket, de ettől nemcsak az óvoda vezetése, de az újbudai önkormányzat is elzárkózik. Nincs normális, elfogadható tájékoztatás, és ez szerintem is felháborító.

Az Origo is beszámolt arról, hogy mindent elkövethetett a Gyurcsány-párti László Imre és az újbudai baloldali vezetés, hogy eltussolja az óvodai pedofilügyet. Mindezt a feltételezések szerint azért, mert a kisfiúkat zaklató pedofil férfi anyja vezető beosztásban van a polgármester mellett. Ön mit gondol erről édesanyaként? Ahogyan a sajtóban is napvilágot látott, komoly összefonódások vannak a baloldali vezetésű kerületi önkormányzat és az óvoda között, mert vezető beosztásban dolgozik az érintett pedofil férfi édesanyja az újbudai önkormányzatnál. Gyakorlatilag az látszódik, hogy ez az indoka az eltussolásnak, mert hiába szóltak a szülők és az óvónők évekkel ezelőtt arról, hogy a férfival gondok vannak, nem történt semmi. Féltek attól, hogy kirúgják, eltanácsolják őket amiatt, mert jelzik a problémát. Tehát az látszódik, hogy a DK-s polgármester is benne van az ügyben, amelyben később akár még felelőssége is lehet. Miért fontos, hogy a kormány azonnal lépett, és szigorításokat alkalmaz?

A szigorítás fontosságához elmondanék egy történetet. Ezen ügy kapcsán beszéltem egy ügyvéddel, aki megosztott velem egy sajnálatos esetet. Pár héttel ezelőtt kereste meg egy édesanya a húszéves lányával, mert a lányt körülbelül nyolc éves korában zaklatta az egyik tanára, de ezidáig nem merte elmondani. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy elmondja, mi történt vele. A kormány gyerekvédelmi szigorításai között ezért fontos az, hogy soha nem évülhetnek el a 18 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, és így ma is lehet cselekedni egy ilyen ügyben, és megtalálni a felelősöket. Ötgyermekes édesanyaként örülök neki, hogy a kormány kiemelt prioritásként kezeli a gyermekvédelem ügyét, és mindent megtesz a gyermekek védelme és biztonsága érdekében. Ön egy családszervezet vezetőjeként több teendőt is javasolt a fennálló helyzettel kapcsolatban. Melyek ezek, és mit gondol arról, hogy a kormány rendkívüli módon szigorít, így minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjének elő fogja írni a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot? Ez az ügy is rávilágít arra, hogy a gyermekvédelmi rendszeren belül komoly szigorításokra van szükség. A sajnálatos kegyelmi ügy is rávilágított erre, habár eddig is Magyarországon van a legszigorúbb gyermekvédelmi törvény, és a kormány elkötelezett a gyermekek védelmében. Látszódik, hogy helyi szinteken is szükség van szigorításra, felülvizsgálatra, és jómagam arra teszek javaslatot, hogy erősítsük meg a gyermekvédelmi védőhálót, azt hogy fel se merülhessen akár a legkisebb jelzés esetén, hogy nem vizsgálnak ki, vesznek komolyan egy adott ügyet. Nekem több szülő jelezte, hogy más ügyekben is jelzéseket tettek az óvoda és az önkormányzat felé, de nem történt semmi, senki sem segített nekik. Ebben az óvodában történhetett a szörnyű pedofil molesztálás

Fotó: újbuda.hu Miért fontos a Szivárvány Óvoda jó hírnevének visszaállítása? Az egyik legfontosabb célkitűzésem – és ezért is ajánlottam fel a segítségemet a szülőknek –, hogy ennek az óvodának a jó hírnevét helyre tudjuk állítani, mert azon túl, hogy kiváló hírnévnek örvend, kiváló pedagógusok dolgoznak ott, elhivatott óvónők, dajkák, egy pedofil férfi miatt óriási kár éri az intézményt. Ezt csak úgy lehet helyreállítani, ha alaposan kivizsgálják az ügyet, megtalálják a felelősöket, és következménye lesz azoknak a mulasztásoknak, amelyek miatt, ez vagy akár eddig fel nem tárt ügyek megtörténhettek. Mit üzenne az aggódó szülőknek, akik ebbe az óvodába járatják és féltik a gyermeküket? Jómagam és a Ficsak is itt van, mindenkinek segítünk, aki ezt igényli, akár egy beszélgetés formájában, vagy a már fentebb említett módokon is. Az lenne a legmegnyugtatóbb a szülők számára, ha a már említett rendkívüli szülői értekezlet keretében megtudhatnák a teljes igazságot, és elkezdődhetne egy olyan fajta kommunikáció az óvoda és az önkormányzat vezetése részéről, amely segíti azt, hogy a jövőben az ilyen esetek azonnal kiszűrésre kerülhessenek. Úgy nem lehet megelőzni az ilyen szörnyűségeket, hogy a szőnyeg alá söprik, és nem vesznek róla tudomást. Most ezt teszik baloldali körökben. Az én javaslatom az – ötgyermekes édesanyaként, áldozatsegítéssel és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberként – hogy meg kell erősíteni Újbudán a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Baráti kapcsolatok, félelem vagy bármilyen más ok miatt sem fordulhat elő többet egyetlen egy újbudai gyermekekkel foglalkozó intézményben, hogy a szülők vagy a dolgozók jelzései nem kerülnek teljes körűen kivizsgálásra. Mindent felül kell írjon az, hogy egy szülő vagy egy dolgozó akár a legkisebb problémára is jelzést tesz. Mennyire ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a kormány még tovább szigorít a gyermekvédelmi törvényeken, a baloldal mindig akadályozza a pedofilok elleni küzdelmet? 2010 óta a kormány politikájában kiemelt helyen szerepel a családok és a gyermekek védelme, de ahogyan látjuk, a jobboldallal ellentétben a baloldal nem szavazta meg a legutóbbi szigorítást sem, még az ülésterembe sem mentek be, ezzel is jelezve, hogy a témáról nem vesznek tudomást. Az elmúlt hetek eseményei is jól mutatják, hogy a jobboldalon a legkisebb hibának is megvannak a következményei, a baloldalon viszont a legsúlyosabb bűnöknek sincs. Számos olyan ügy van a baloldalon, amelyben a mai napig nem történt meg a felelősségre vonás. Jómagam kíváncsian várom, hogy a baloldali képviselők hogyan fognak szavazni a Parlamentben a gyermekvédelmi törvény szigorításáról.