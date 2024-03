Utálod a matekot? Ez ellen védekezel!

Védekező mechanizmus miatt utálhatjuk



Sajnos az iskolai matematika sokszor szorongást és kudarcérzést okoz, ami az önbizalom és a matematika iránti érdeklődés csökkenéséhez vezethet. Vagyis a matekutálat egy védekező mechanizmus, ami azért alakul ki, mert kudarcnak éljük meg a matekot és ilyenkor kell egy bűnbak.



„Személy szerint én azon dolgozom már több mint 20 éve, hogy a matek ne a szorongásra tanítson, hanem arra, amire kitalálták: gondolkodni, problémákat megoldani. Hatalmas siker, hogy mára Magyarországon minden ötvenedik ember regisztrált felhasználója annak a matekoktató platformnak, aminek jelenleg is a vezetője vagyok. Ez a mateking.hu weboldal, ahol túlzás nélkül állíthatom, matek-rajongókká varázsolunk sok olyan diákot is, akik a matekot korábban csak valamilyen középkori kínzóeszköznek gondolták” – meséli Mosóczi András.



A matektanulás egyik célja tehát az, hogy jobb problémamegoldókká váljunk, függetlenül a szakmánktól. Például, ha száz kiváló jogász közül négyen jól ismerik a matematikát, akkor ezek a jogászok extra előnyt szerezhetnek a többivel szemben. A matematikai képességek segíthetnek nekik más szemszögből megközelíteni a problémákat, és segíthetnek nekik jobban átlátni az összefüggéseket, ami így a szakmájukban is előnyt jelent. Bár a koszinusztételt valószínűleg nem fogják egy tárgyaláson sem használni, de azt a matematikai gondolkodásmódot, ami a koszinusztétel és a többi matematikai összefüggés tanulása során kialakul, már valószínűleg igen.



Még nagyobb szakadékot teremt a humán-reál szétválasztás



De van egy másik ok is, amiért matekot tanulunk.



„A matematika nem csak a gondolkodást fejleszti, hanem a tudományok univerzális nyelve is. Ahogyan egy pilótának tudnia kell angolul, vagy egy orvosnak alapfokon latinul, a mérnököknek, közgazdászoknak, vegyészeknek és más tudományos területeken dolgozóknak ismerniük kell a matematikát. A matematika az iskolában tanult első "idegen nyelv". Vagyis a magyar nyelvet tanuljuk a suliban a humán kommunikációhoz, a matek “nyelvet” pedig a reál kommunikációhoz. Mindkettőre egyformán szükség van. Azt mondani, hogy csak a reálosok tanuljanak matekot olyan lenne, mint azt mondani, hogy csak a humánosok tanuljanak magyar irodalmat. Akárcsak a nyelvek tanulásához, a matematika elsajátítása is időigényes, és nem lehet csak néhány év alatt megtanulni.Ha már fiatalon szétválasztjuk a diákokat humán-reál vonal mentén, azzal még a mainál is nagyobb szakadékot teremtenénk meg és elvennénk a lehetőséget rengeteg diáktól, hogy később mégis valamilyen reál pályát válasszanak maguknak, arról nem is beszélve, hogy sok diák még általános iskolában, sőt a középiskola elején sem tudja, milyen pályát választ majd magának később” – fejti ki Mosóczi András matematika tanár, a mateking.hu e-learning platform alapítója.



Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenkinek matematikusnak kéne lenni. Mindössze azt, hogy aki fejleszti a matematikai képességeit, az egyúttal fejleszti a problémák helyes megragadásának és könnyebb megoldásának képességét, és akár humán, akár reál vonalon képzeli el a jövőjét, a matek – ha jól tanítják – mindenképpen gazdagítja az életét. „Mi azon dolgozunk a Matekingnél 13 éve, hogy jól tanítsuk”- zárta gondolatait.