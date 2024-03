Varga Judit: Fenyegetésben, mindennapos lelki terrorban éltem a férjem mellett

Persze Péter sem számított rá, hogy időközben a kegyelmi ügy miatt, vállalva a politikai felelősséget, kilépek a közéletből. A Partizán interjú ezért indul a feleségét mindenben támogató, jóságos Magyar Péter karakterrel. Stratégiát váltott. Engem nem tudott már a lista élén megütni, ahogy korábban fenyegetett. Istenem, az egész család öklendezve nézte azt az álszent figurát, ahogy manipulálja a jóhiszemű, szavait kortyoló közönséget, akár 2,5 millió embert!

Mindeközben a nekem írt párhuzamos színi előadás szerint Magyar Péter továbbra sem hagyta abba a becsmérlésemet, fenyegetésemet… hiszen ahogy lassanként felépült a szép üstökös karrierje, egyre veszélyesebbé vált számára a múlt. A múlt, ami nem akart eltűnni és egy nap, egy szimbolikus jegyzőkönyv formájában bekopogtatott. Azért szimbolikus, mert ebből akár több tucat is készülhetett volna, de sajnos a kapcsolati erőszak, akár lelki, akár testi áldozata nincs mindig abban a helyzetben, hogy rendőrt hívjon. A bántalmazó kapcsolatok bonyolult lefutási görbéjéről sok balos nőjogi szervezettel egyeztettem miniszter koromban, sok mindent tudnék a saját életemből is elmesélni. Milyen érdekes, hogy most, hogy egy általuk gyűlölt fideszes miniszterről derül ki, hogy áldozat volt, hirtelen szelektívvé válik az empátiájuk. Hallgatásuk üvölt…de erről is majd a szakmának beszélnék később.

3. Hangfelvétellel fenyegetés No.3

Így érkezünk meg a harmadik eseményhez. Amikor Dezső András, a HVG újságírója megkereste Pétert a rendőrségi jegyzőkönyv ügyében, Péter egy ideges üzenetet küldött nekem, amiben arra akart rávenni, hogy állítsam le őket és tisztázzam, hogy „semmilyen erőszak nem történt egy szokásos házastársi vitán kívül”. Harmadszor sem engedtem a fenyetőzésének, erre sem válaszoltam semmit. Amikor kiraktam a kapcsolati erőszakos videót a Facebookra, úgy, hogy meg sem szólítottam benne, nagyon bepöccent és újra megfenyegetett. Nem voltam tehát meglepődve. Számítottam rá. De amit tett, az döbbenet. Arra nincsenek szavak.

Végül engedjenek meg néhány szót a jelenlegi közállapotokról. Lojalitás, fegyelmezettség, csapatjáték. Aki a közösséget akarja szolgálni, ezekkel a tulajdonságokkal, úgy gondolom, rendelkeznie kell. Magyar Péterben egyik sincsen. Nagy csalódás volt ez nekem a saját életemben is, mikor rájöttem, kivel kötöttem össze azt 27 éves koromban. Magyar Pétert nem érdekli a haza, csak a saját sorsa.

Az árulás lehet izgalmas, de semmiképpen sem lehet alapja valami jónak és nemesnek. Elárulni a családunkat és a barátunkat nem teljesítmény, hanem bűn. Arra pedig már szavak sincsenek, ha az árulást valaki azzal magyarázza, hogy a családja védelmében tette, amit most már nem tud garantálni.

Gondolják meg, kinek adnak kreditet. Főleg, ha politikai stratégiai befektetők. Én már egyszer nagyot tévedtem és nagy árat fizettem érte.

Fel vagyok készülve arra, hogy Magyar Péter kegyetlen nárcisztikus dühe mit fog majd rám zúdítani emiatt. Ismerem minden szófordulatát, fonák és rosszhiszemű gondolkodásának minden szegletét. De én már nem félek Magyar Pétertől. Rettegtem, sírtam eleget.

Most, hogy végre visszanyertem a saját életemet, lesz elég időm, hogy a három fiamat felkészítsem arra, hogyan viseljék majd méltósággal egy életen át az édesapjuk árulásának a terhét. Erőss Pál és Mádl Ferenc tiszta, becsületes öröksége után, Magyar Péter új fogalmat teremtett a magyar árulók szótárában.

UI.: A jelen írás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden történetet. Tudom folytatni.