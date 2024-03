Vékonyabb és hatékonyabb a grafitos hőszigetelés

Innováció a hőszigetelésben

A hőszigetelés nem csupán a fűtési költségek csökkentését célzó eszköz, hanem az ingatlan értékének növeléséről is gondoskodhatunk vele. A megfelelő szigeteléssel energiatakarékosabbá tehetjük az otthonainkat, és hosszú távon jelentős megtakarítást érhetünk el, miközben növeljük ingatlanpiaci értékét. A legmodernebb technológiák, mint a grafitadalékkal készült polisztirol, jelentős előrelépést jelentenek. Ezek az anyagok amellett, hogy javítják a hőszigetelési hatékonyságot, lehetővé teszik az épületek alapterületének optimalizálását is, hiszen vékonyabb szigetelés mellett több hasznos teret nyerhetünk, mert kevesebb anyag felhasználásával is elérhetjük a kívánt hőszigetelési értékeket.

“A hőszigetelési technológiák fejlődése lehetővé teszi a tervezők és az építők számára, hogy maximalizálják az ingatlanok hasznos alapterületét. A grafitalapú hőszigetelő anyagok, mint a formahabosított EPS, alkalmazásával például a lábazatnál is jelentős helymegtakarítás érhető el anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a szigetelés hatékonyságával kapcsolatban. Így akár egy plusz gardróbszoba vagy vendégmosdó is kialakítható új építésű ingatlanokban, illetve a telekhatárok és a beépítési szabályok miatt szűkös területeken is több hasznos teret nyerhetünk. A helytakarékos hőszigetelés iránti igényt továbbnöveli a telekárak folyamatos drágulása is” – sorolja a grafitos hőszigetelési technológia előnyeit a több mint 34 éves építőipari tapasztalattal rendelkező szakértő.