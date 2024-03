Vonzóbbá vált az egyetemi felvételi, egyre többen jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe

Minden ötödik jelentkező úgynevezett MTMI szakot (műszaki, természettudományi, informatikai, mérnöki képzést) választott. A pedagógusképzésre felvételizők száma pedig megduplázódott a két évvel ezelőtti adatokhoz képest, összesen 17833-an választották ezt a területet. Hankó Balázs szerint a "robbanásszerű" emelkedéshez a pedagógus béremelés mellett az is hozzájárult, hogy nemrég elindították a 2-4 félév alatt elvégezhető, rövid ciklusú tanárképzést.

Az államtitkár úgy fogalmazott: "Szintet lépett a magyar felsőoktatás" - állapította meg az államtitkár, majd hozzátette, hogy egyre többen tanulnak munka mellett: több mint harmincezren adtak be jelentkezést a 30 év feletti korosztályból. Hozzátette: a magyar gazdaságnak, "tudásgazdag munkaerőre" van szüksége.

A legnépszerűbb intézmény az ELTE (17080 jelentkező), a Debreceni Egyetem (9950 fő) és a Szegedi Tudományegyetem (8395 fő) lett az idei eljárásban. A legkedveltebb szakok közé pedig olyan képzések kerültek be, mint a tanító, tanár, gazdálkodási és menedzsment, jogász, óvodapedagógus, kereskedelem és marketing vagy a gépészmérnök.

A modellváltó egyetemekre jelentkeztek a legtöbben, tízből hatan választottak ilyen intézményt.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese arról beszélt, hogy megújították a felvételi rendszer informatikai hátterét is. A jelentkezés teljes folyamatát mobiltelefonra optimalizálták, emellett már szakkereső, illetve pontszámító kalkulátor is segíti a diákokat a Felvi.hu oldalon.

A felvételizők március 25-től július 10-ig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumaikat a rendszerbe, és ugyaneddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét is. A ponthatárokat várhatóan július 24-én állapítják meg, a Pont ott partit pedig idén nem a fővárosban, hanem egy vidéki helyszínen szervezik meg.