A korrupciós ügybe keveredett Molnár Zsolt zamárdi villájában piheni a büntetőügye fáradalmait

Az Origo egyik olvasója számolt be arról, hogy Zamárdi egyik legdrágább részén, egy festői villában látta a parkolási korrupcióba keveredett, MSZP-s országgyűlési képviselőt, Molnár Zsoltot kertészkedni. Kiderült, hogy a háznak Molnár az egyedüli tulajdonosa. A környék Zamárdi egyik legjobb része, mindössze néhány száz méterre van a parttól, itt egy hasonló méretű ingatlan akár 200 millió forintot is érhet. Az Origo informátora szerint Zamárdi a baloldali vezető politikusok kedvenc helye lett, több másik balos „nagykutya” is meg szokott fordulni a környéken.

Zamárdi Táncsics Mihály utcájában található az a kétszintes, több mint száz négyzetméteres festői villa, amelynek udvarán látták a fővárosi parkolási korrupcióba keveredett Molnár Zsoltot kertészkedni.

Trükközhetett Molnár Utánanézve a részleteknek kiderült, hogy a festői, balatoni villa eredetileg az MSZP-s képviselő édesapjának a nevére került 2013-ban, azonban ez csak egy trükk lehetett, hogy ne kelljen Molnár Zsoltnak a vagyonnyilatkozatában szerepeltetni az értékes ingatlant. Erre utal az a tény is, hogy már a megvásárlás pillanatában elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be a képviselő javára. Ez pedig azt jelenti, hogy már az első pillanattól ő volt az értékes nyaraló várományosa.

Az Origo informátora szerint, gyakori megoldás Zamárdiban, hogy valamelyik távolabbi családtag nevére iratják az értékesebb házakat a baloldali politikusok, hogy ne kelljen azt feltüntetni a vagyonnyilatkozatukban. Így tehetett Molnár is. Molnár Zsolt 2016-ban aztán megörökölte az ingatlant, amelynek azóta egyedüli tulajdonosa, így kénytelen feltüntetni a vagyonnyilatkozatában is a házat.

Az ingatlan, a tulajdoni lap szerint 119 négyzetméteres, 2 egész és 3 félszobából áll. Ehhez jönnek még a közös használatú helyiségek is.

Akár 200 millió forintot is érhet Egy ilyen állapotban lévő, hasonló méretű ingatlan, akár 200 millió forintot is érhet a legnagyobb ingatlanos oldalak szerint. A kérdés már csak az, hogy vajon miből és hogyan juthatott ehhez az ingatlanhoz a Molnár család, honnan volt ennyi pénze a 2013-as vásárláskor már 65 éves, nyugdíjas édesapjának, különösen, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint egyetlen fillér banki hitellel sem terhelt a ház. Vagyis Molnárék zsebből fizették ki a vételárat. Korrupciós ügy miatt felfüggesztenék a mentelmi jogát Március elején arról adott hírt a Magyar Nemzet, hogy a Legfőbb Ügyész befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványozta Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A Legfőbb Ügyészség azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyeinek informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatásra, a közbeszerzési eljárásra egy kft. tett ajánlatot. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy, az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében jelentős befolyású férfival, aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter a kft. tendernyertességének esetére harmincmillió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – politikai befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza. A közlés szerint Molnár Zsolt a korrupciós megállapodásról értesülve megkérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a férfitól negyvenmillió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja. Baja Ferenc 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében Molnár Zsolt kérését tolmácsolta a férfinak. Miután a kft. elnyerte a tendert, a férfi 2019. augusztus 6-án Budapesten negyvenmillió forintot adott át Molnár Zsoltnak– írta az ügyészség.