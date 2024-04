A magyar EU-s elnökségi program meghatározó eleme lesz a biztonság és védelem

- emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Emlékeztetett: Magyarország 2015-ben kezdett hozzá haderőfejlesztéséhez, és ma már sorra érkeznek be az új eszközök. Ugyanakkor - jegyezte meg - a magyar védelemipar fejlesztése nélkül elképzelhetetlen az ország katonai szuverenitása, ráadásul a védelemiparban hatalmas nemzetgazdasági lehetőség rejtőzik.

A megváltozott biztonsági helyzetről azt mondta, az ukrajnai háborúban Magyarország következetesen azt képviseli, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Szavai szerint egy új békét kell létrehozni, ami Európa békéje is lesz. Magyarország kitart amellett is, hogy nem küld fegyvert vagy katonát Ukrajnába, még akkor sem, ha már a NATO-ban is megjelent az erre vonatkozó igény - mondta.

Felhívta a figyelmet arra: