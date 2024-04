Alapjogokért Központ: Nemzetközi siker a békepárti CPAC Hungary

Múlt pénteken ért véget a harmadik CPACHungary, de a baloldalon még mindig ömlenek a frusztrált cikkek. Ilyen jól sikerült volna a rendezvény?

Valóban, a liberális woke propaganda epeömlése jó bizonyítéka annak, hogy egy minden eddiginél nagyobb, ütősebb és sikeresebb CPACHungary-n vagyunk túl. Ami nagyon idegesíti a baloldalt, hogy beérett több év munkája, és létrejött a nemzeti erők nemzetközi szövetsége, a Wokebusters. Úgy is fogalmazhatnék, hogy jó mulatság, férfimunka volt. De talán még ennél is több: John Kennedy egykori amerikai elnök a holdra szállás kapcsán úgy fogalmazott évtizedekkel ezelőtt, hogy „nem azért csináljuk, mert könnyű dolog lenne, hanem éppen azért, mert nehéz”. És talán első blikkre túlzásnak hangzik ehhez hasonlítani a CPACHungary-t, de igenis szükség van ezekre a nagy nemzetközi rendezvényekre, hogy a magyar jobboldal sikere még a Holdról is látszódjon.

Van a sikernek mércéje e tekintetben? Mihez lehet viszonyítani egy ilyen rendezvényt?

Mindenekelőtt például ahhoz, ami más, hasonló rendezvényekkel nyugaton történik – lásd a betiltani szándékozott National Conservatism konferencia két héttel ezelőtti esetét.

A CPACHungary földrajzi és politikai értelemben is „bebizonyította”, hogy Budapest nem Brüsszel: az előadóterembe nem azért nem jöhettek be többen, mert a rendőrség le akarta volna zárni a rendezvényt, hanem mert teltház volt, mert akkora volt a túljelentkezés.

Közel háromezres volt a hallgatóság a két nap alatt, köztük ötszáz külföldi vendég. Két hivatalban lévő, három korábbi miniszterelnök – például Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki vagy Janez Jansa – mellett tíz vezető európai jobboldali pártelnök, így a spanyol Santiago Abascal vagy a holland Geert Wilders is a színpadon volt. Három amerikai kongresszusi képviselő – valamennyien ellenzik a háború további támogatását –, dél-amerikai képviselők, izraeli miniszterek, a két vezető európai jobboldali pártcsalád, az ECR és az ID elnöke, illetve főtitkára is felszólalt, ahogy a belga, osztrák vagy mindkét nagy olasz jobboldali párt vezetői, képviselői is. Ennek fényében kifejezetten mókás volt olvasni a magyarországi woke „sajtóban”, hogy „gyenge a felhozatal” a CPAC-en. De hát ők a tényekkel sosem ápoltak közelebbi barátságot.