Az amerikai nők és anyák legnagyobb támogatója is ott lesz a CPAC Hungaryn

Az Alapjogokért Központ által szervezett CPAC Hungary rendezvényére Kimberly Fletcher is ellátogat. Róla azt lehet tudni, hogy nyolc gyermek édesanyjaként sokat tud az anyaságról és arról, hogy a családok jóléte és támogatása mennyire fontos egy ország fejlődése szempontjából. Küldetésének tekinti a családok megvédését, és azt, hogy amerikai nők tízezreit tanítsa és inspirálja nap mint nap azért, hogy felismerjék mérhetetlen értékeiket és lehetőségeiket. Ez a küldetéstudat az oka annak, hogy megalapította a Moms for America és a Moms for America Action nevű mozgalmakat, amely vállaltan a családok, azon belül is az amerikai anyák érdekei mellett tör lándzsát.

A mozgalom vezetése mellett Fletcher rádiós műsorvezetőként dolgozik, valamint rendszeres szerzője a Townhall.com elnevezésű amerikai konzervatív oldalnak is, de számos más médiumban szerepelt már, mint például a The Blaze, a NewsMax, az OANN, a Rush Limbaugh Show, vagy a Fox News. Cikkeiben főként a család és az anyaság kiemelt fontosságára és szerepére hívja fel a figyelmet, de rendszeresen szólal meg a genderideológia térhódítása és az illegális bevándorlás ösztönzése ellen is.