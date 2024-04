Mindenki a fedélzeten: Bajnai Gordon, Gyurcsány minisztere vagy a rikácsoló Molnár Áron "noÁr" felesége is Magyar Péter körül

Nem véletlen fejlemény, hogy Bajnai Gordonék érdekcsoportja is megjelent Magyar Péter mozgalma körül, hiszen a szuverenista nemzeti kormány megbuktatására szánt pénzek ismételt felhasználásának lehetőségét láthatják Magyar Péter színrelépésében – és az ehhez szükséges közéleti színjáték megfelelő szervezeti keretét biztosíthatja majd számukra egy párt, egy egyesület és egy ernyőszervezet hármasa. Egyes vélemények szerint Bajnaiék cégcsoportja már korábban is igen komoly gazdasági hasznot húzhatott a dollárbaloldalnak nyújtott külföldi támogatásokból, és a céljuk most is az lehet, hogy közvetlen vagy közvetett módon jelentős nyereséget, hasznot generálhassanak, a maguk gazdasági és politikai céljaira mentén.

A Tűzfalcsoport feltárta, hogy hova van bejegyezve a Legyél a változás! Egyesület, és kié az ingatlan. A cég egy vállalkozó házaspáré, és a cég tulajdonosa Duda Éva koreográfus, aki nem más, mint Molnár Áron (noÁr) házastársa. Miért lehet fontos, hogy noÁr és felesége is kapcsolatba hozható Magyar Péterrel?

Sajtóhírek szerint valóban Molnár Áron (noÁr) házastársa, egyben tulajdonosa egy olyan cégnek, amely személyi szinten kötődik a Magyar Péter egyesületének székhelyet biztosító azon Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-hez, amely vállalat egy 2014-ben publikált online cikk szerint egy offshore-ügyben érintett (és Bajnai Gordon üzleti köréhez kapcsolható) ciprusi cég egyik részvényese. Itt egyes kommentárok szerint