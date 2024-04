Bajnai Gordonhoz köthető személy írta Magyar Péterék mozgalmának adatvédelmi tájékoztatóját

Erről, valamint az adatkezelési tájékoztató forrásáról és az „átvétel” körülményeiről írásban érdeklődtünk Magyar mozgalmánál, ám eddig semmilyen választ nem kaptunk.

Magyarék tisztázatlan eredetű, részben vagy egészben kitöltött adatkezelési tájékoztatója jogszerűségi aggályokat is felvet. Amint Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke lapunk kérdésére korábban rámutatott: a Talpramagyarok.hu adatkezelője mindazokkal szemben nem járt el tisztességesen és jogszerűen, akik a honlapon esetleg hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, amennyiben a dokumentumban tényleg nem valós információk voltak megadva.

Vélhető szabálytalanságok sora

További szabálytalanságok is történhettek, ugyanis a Magyar Nemzetnek több olvasója is arról számolt be, hogy a beleegyezésük nélkül kéretlen agitáló üzeneteket, hírlevelet kapnak Magyar Péter csapatától. Egyikük elmondta, hogy miután küldött egy üzenetet az [email protected] e-mail-címre, annak ellenére kapott szavazásra buzdító promóciós üzenetet, hogy ehhez nem járult hozzá.

Pétervalvi Attila szerint ha történt ilyen eset, annak is megkérdőjeleződik a jogszerűsége, hiszen csak annak lehet hírlevelet küldeni, aki erre a szolgáltatásra egyértelműen jelentkezett.

A NAIH elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a politikai véleményre vonatkozó információ – mint amilyen például a hírlevélre történő feliratkozás – szenzitív adatnak minősül, ezért a kezelésének is szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie.

Megsértett szuverenitás?

A datadatos kör Magyar Péter mozgalma körüli felbukkanását követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálódni kezdett, nevezetesen a külföldi finanszírozási kísérlet gyanúját felvető információk miatt.