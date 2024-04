Álmából felriadó kisgyerek zavarta el a betörőt Bács-Kiskun vármegyében

A nő tavaly év elején rendszeresen lopott több különböző kiskunhalasi üzletből, ahonnan legtöbbször márkás italokat vitt el.

Egyszer több mint 400 ezer forint értékben alkohollal, húsáruval és csokival megpakolt bevásárló kocsival kisétált a fotocellás ajtón,

de azért, hogy ne bukjon le megvárta, hogy vásárló érkezzen a bolt ajtajához, amin így könnyen ki tudja tolni a lopott termékekkel teli kocsit.

Emellett Kiskunhalas környéki tanyákat is fosztogatott, oda éjjelente ment lopni és kakasokat vitt el, majd eladta azokat.

Elfogása előtt, tavaly szeptemberben egyik éjszaka a nő egy nyitott ajtón keresztül bement egy családi házba.

Amikor a gyerekszobát kutatta át, az ismeretlen zajra felriadt az ott alvó gyerek.

A gyerek bátran azonnal kérdőre vonta a tolvajt, aki emiatt vissza tette az íróasztalról akkor elvett pénzt. Eközben a hangoskodásra a kisgyerek szülei is felébredtek és a család együtt kizavarta a házból a betörőt.

Az ügyészség a többszörösen visszaeső nőt összesen 9 bűncselekménnyel vádolja. A jelenleg is letartóztatásban lévő nővel szemben az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, aki kezdeménnyel sem szabadulhat a börtönből.

A kép illusztráció!

Fotó: Pixabay.com

Egy rablópáros 2022. november 10-én egy fótligeti családi ház tetejét megbontva jutott be a lakásba, ahol szétverte a páncélszekrényt és abból több millió forintot, több ezer eurót és ékszereket vitt el. Később kiderült a két román férfi közül az egyik 2020 ősze óta 7 másik betörésben is részt vett, amiket egy ismeretlen tárásával követett el, rendszeresen ugyanazzal a módszerrel. A két férfi felfeszítette az erkély- és teraszajtókat, illetve az ablakokat is, hogy bejusson a házakba. Azokból fali széfeket, ékszereket, készpénzt vittek el, de olyan is előfordult, hogy drága karórákat is elloptak. A tolvajoki 11 ember lakásából loptak, amivel összesen 70 milliós kárt okoztak. Az ügyészség a betörőket lopással vádolja, sőt egyiküket még ezen felül 10 lopással is vádolják.