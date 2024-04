Bródy Jánostól a tarhálókirály Juhász Péterig: egymás nyakán voltak a baloldali politikusok és celebek Magyar Péter rendezvényén

Molnár Áron is ott volt

Természetesen jelen volt Nagy Ervin is, aki Magyar Péter színre lépése óta minden megmozduláson aktívan kivette a részét. A március 15-i zászlóbontáson is a színpadra lépett, majd a március 26-i demonstráción is jelen volt. A szombati tüntetésen is többször a színpadra lépett, többek között elénekelt egy Presser-szerzeményt, a rendezvény végén pedig beleordította a mikrofonba, hogy kipukkadt a lufi, majd rázendített a Kossuth-nótára.