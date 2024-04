Brutális baltás támadás történt Budapesten

Nem csak a kollégái, hanem a rokonai, barátai sem tudtak arról, mit tesz vele a férje, mert soha nem beszélt a bajairól senkivel. A gyerekek viszont látták, ki az áldozat, úgyhogy lassan elfordultak az apjuktól. A végzetesnek tűnő napot egy fontos esemény előzte meg. 1983. november 19-ét, az Erzsébet napot Miklós a barátaival, szomszédaival együtt, az otthonában ünnepelte meg. A négy férfi bort ivott, Erzsébet pedig kiszolgálta őket a nagyszobában, mert oda ültek le. Az asszony egy idő után kiment a fürdőszobába, hogy „rendbe szedje magát”, az egyik férfi, V. Aladár pedig egy idő után követte őt. Nem volt közöttük semmilyen kapcsolat. A férfi csak WC-t kereste, és meg is várta, amíg a háziasszony kilép az ajtón. Cs. Miklósnak viszont már ennyi is elég volt. Közölte, hogy félreérthetetlen helyzetben találta őket, ezért a feleségét és a barátját is megütötte, sőt, majdnem agyon is verte őket ott helyben. A két másik férfi annyira bátor volt, hogy inkább elmenekült a helyszínről. Aztán hiába próbálták bizonygatni, hogy semmi sem történt a fürdőszobában, a férfi mindenkinek elmondta az utcában, hogy Erzsébet felszarvazta Aladár barátjával. A későbbi veszekedések is főleg emiatt robbantak ki közöttük.

A balta, amely kis híján két ember életét oltotta ki

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár / Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Így éltek egészen addig a napig, amíg Miklós baltát nem vett magához.

Este a férfi a kisebbik fiával a televíziót nézte. Erzsébet odaszólt Miklósnak, hogy a gyereknek kellene egy új iskolatáska, mert a másik annyira szakadt már, hogy nem lehet megjavítani, de a férfi nem akart fizetni. Ezen összevesztek és a férfi megint elverte az asszonyt. Aztán már nem tudott leállni. Felkapta a baltát és Erzsébet felé sújtott vele a levegőben. Az áldozat félelmében, úgy ahogy volt, mezítláb az utcára a rohant, és éppen Aladárék háza felé szaladt. A férje utána rohant. Hamar utolérte.