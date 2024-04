Brutális gyilkosság Kelenföldön

Ebben a levélben arról is rendelkezik — mivel saját magával is végezni fog —, hogy felesége mellé temessék. Hogy' a bűncselekmény elkövetéséhez erőt merítsen, a levél megírása után újabb 3 deci bort ivott. Ekkor a tv-t teljes hangerőre állította, magához vett egy konyhakést s bement feleségéhez és kislányához

- olvasható a szaklapban, amely szerint ebben a pillanatban szaladt ki az anyósa és a sógornője az ajtón.

A gyilkos eszköz

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár / Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Anyja haláltusájának hangjára, a hörgésére a kislány felébredt és felsikított. Apja átvitte a másik szobába, aztán visszatért a feleségéhez, és megpróbált magával is végezni. Hónapokig tartott, míg meggyógyult, ami alighanem annak is köszönhető, hogy nem nagyon akart élni. A gyilkosság utáni időszakban többször is megpróbált öngyilkosságot elkövetni, de valahogy sehogy sem sikerült neki. 1974 áprilisában végül megkezdődhetett az eljárás J. János ellen, amelyben emberöléssel vádolták meg. Mindenkit kihallgattak, aki ismerte a gyilkost és az áldozatot. Mindenkit, aki tudott arról beszélni, milyen agresszív is volt a késes támadó és milyen bűncselekményeket követett el a tragikus nap előtt.