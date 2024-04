Budapest-tervet hirdetett Szentkirályi Alexandra a kampányindítón

Elsőként kiszabadítjuk a fővárost Gyurcsány fogságából. Az ő emberei lepik el a városházát és a főváros különböző intézményeit. Az összes Gyurcsány-fiókát ki fogom rakni a városházáról. Ne Gyurcsánynak legyen főpolgármestere, hanem a budapestieknek

– szögezte le.

Másodszor

véget vetnek a városházi korrupciónak, mivel a csőd közelébe került a város a felelőtlen politika miatt. Emlékeztetett: 200 millió forintnál is nagyobb tartalékkal adták át Budapestet 2019-ben, azóta az iparűzési adóból származó bevétel a duplájára nőtt, a pénz viszont Gyurcsány embereinek a zsebében folyt el. Létre fogják hozni a fővárosi költségvetési tanácsot, ami ellenőrizni fogja a város pénzügyi stabilitását – ígérte.

Harmadszor

felszámolják a pazarló budapesti bürokráciát, a párhuzamos munkahelyeket és a felesleges tanácsadói pozíciókat. Véget vetnek a luxus-kifizetőhelyeknek.

Negyedszer

megszüntetik a közlekedési káoszt. – Karácsony Gergely nem csak autót, hanem várost sem tud vezetni, életvezetési tanácsok helyett egyeztetnie kellene a közlekedőkkel. Az országon ma gyorsabb keresztülmenni, mint a városon, és nem lehet elvárni a munkásoktól, hogy buszra szálljanak az eszközeikkel. Különböző élethelyzetek különböző megoldásokat kívánnak – mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Jelezte: a levegő szennyezettsége is nőtt, ami gumikarók lerakásával nem fog megszűnni. A káoszt szerinte járatsűrítéssel, a városhatárban felhúzott ingyenes őrzött P+R parkolók létrehozásával, illetve az útfelújítási alap felélesztésével kell megszüntetni.

Ötödször

tisztaságot és rendet teremtenek a városban. Karácsony Gergely ugyanis a kukaállomány harmadát szereltette le spórolásra hivatkozva. Emellett kétmilliárd forintot elvett a köztisztaságért felelős cégtől, a lakosságtól viszont azt kérte, hogy vigye haza a közterületi szemetet. Több fizikai dolgozó és takarítógép kell, továbbá a várost meg kell szabadítani a graffitiktől – sorolta a főpolgármester-jelölt.

Hatodszor

otthonossá és élhetővé teszik Budapestet, hogy mindenki otthon érezze magát, mert a város most gazdátlan, a közterek és a lakók is magukra vannak hagyva. Szentkirályi Alexandra győzelme esetén városgondnokságot fog létrehozni, hogy a közterek ápoltak, tiszták és biztonságosak legyenek. Ezenkívül ingyenes köztéri wifihálózatot is létrehoznak, új óvodai helyeket és nyugdíjasotthoni férőhelyeket létesítenek a kerületekkel együttműködve.

Hetedszer

újra naggyá teszik a nemzet fővárosát. – Budapest mindig a kormánnyal együttműködve tudott fejlődni. Budapest építészete páratlan, amit meg kell becsülni, ezért eredményes és működő homlokzatfelújítási programot hoznak létre – emelte ki a fideszes politikus, aki a buliturizmus mellett a nagy költési hajlandóságú turistákat és a minőségi turizmust támogatná, és visszaadná a Dunát a budapestieknek. Újraindítják a BKK hajójáratait, kedvezményes múzeum-, művészmozi- és színházlátogatást teremtenek a budapestieknek, hogy az itt lakók is élvezzék mindazt, amiért a turisták idejönnek – sorolta Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandrának vannak a legjobb lehetőségei

Tarlós Istvánt vastaps fogadta a rendezvényen, és azzal kezdte, hogy szerinte mit jelent polgármesternek, főpolgármesternek lenni. Tarlós István ugyanis tizenhat évig volt polgármester és tíz évig főpolgármester.

Mindenkinek megvannak a maga előnyei, de kell egy általános áttekintés a városról, és tapasztalatok ahhoz, hogy valaki főpolgármester legyen. Szentkirályi Alexandra mögött tíz év fővárosi tapasztalat van

– emelte ki.

Tarlós István felidézte a közös munkát Szentkirályi Alexandrával, akit huszonhat évesen választott maga mellé főpolgármester-helyettesnek a humánpolitikai területen. – Tehetségével, munkájával ezt a pozíciót megszolgálta – méltatta a jelöltet, és leszögezte: Szentkirályi Alexandrának van a legnagyobb lehetősége arra, hogy a legtöbb forrást megszerezze Budapestnek.

– Senki nem ért mindenhez, az ellenfelei sem – tette hozzá Tarlós István. Közölte: lehet álmokat szőni, de ezekből tizenöt évig sem lesz semmi. Az igények listáját már korábban is összeszedték Fürjes Balázs, Gulyás Gergely és Kocsis Máté. – Ez a lista azóta is megvan, és ott van a szekrényben. Ezeknek az ötleteknek viszont van realitásuk. Az árvízvédelmet ígérte Karácsony Gergely, de nem cselekedett. Szentkirályi Alexandra tud kapcsolatot tartani a Belügyminisztériummal, a katasztrófavédelemmel – mondta a volt főpolgármester, és arról is beszélt, hogy a jelöltet emberségesnek és tisztakezűnek tartja, aki „lát a pályán”.

Budapestnek háborúpárti vezetője van

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Horváth Csaba zuglói polgármester szavaival kezdte beszédét: jó hír, hogy Karácsonynak már csak 53 napja van hátra a főváros vezetéséből. Felidézte: rengeteg bicikliút épült festékből, ezekben mindenki az örömét leli, a mintájukra lehetne az Üllői út közepére villamossíneket festeni. A nyolcadik kerületben a Teleki tér sarkán nyolc méter bicikliutat adtak át, még a kislánya is kinevette nyuszimotorral ezt a szakaszt. Autóval már csak keservesen lehet közlekedni, de legalább parkolni sem könnyű – vélekedett.

Hozzátette,

a légszennyezettségi adatok rekordokat döntöttek, akinek pedig ez nem tetszik, menjen gyalog.

Létesültek darázsgarázsok és rovarhotelek, utóbbi után talán idegenforgalmi adót is lehet beszedni. – Javult a Toi-Toi vécék aránya, az ötlet ragadós, akárcsak a budi. Ez volt az első közeledés az árnyékkormány felé, végső soron sok pici DK-irodával találkozhatunk. Az árnyékszék-dolog választási szövetséggé érett, a főpolgármesternek már viszkit sem kell innia ahhoz, hogy Gyurcsány embere legyen – fogalmazott Kocsis Máté.

Úgy folytatta: egyre több kerület ismerte fel a kutyapiszoárok jelentőségét, Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármester egyszerre hetet adott át ezekből. – Örüljünk neki, hogy nem kötötték át nemzeti színű szalaggal – ironizált a frakcióvezető. Hozzáfűzte: a fővárosi vezetés a méhlegelő szót használja a gondozatlan zöldfelületekre, a parkokba pedig birkákat akartak legeltetni, de ebből nem lett semmi, mert a legtöbbjük irodát kapott a városházán.

A frakcióvezető kiemelte: ezek nem viccek, és szórakoztatók lennének, ha nem a mindennapjainkról lenne szó. Élhetetlen lett a város, elviselhetetlen lett a hajléktalanhelyzet, de legalább Iványi Gábor díszpolgári címet kapott. A várost szeretők szíve vérzik, mert

Budapestből csodát lehetne csinálni, amihez az irritálóan balfácán vezetők helyett jó vezetőkre van szükség.

Tarlós István volt főpolgármester 200 milliós tartalékkal adta át a fővárost, aminek évről évre nő a bevétele, és mégis csődhelyzetbe jutott, miközben „a bamba csak néz”– utalt Karácsony Gergelyre Kocsis Máté.

Felidézte: lett vonaljegy és bérletáremelés, de a prémiumra futotta a csúcsvezetőknek, és a városházát is eladták volna Karácsony feje fölül, ha a sajtó nem leplezi le. A közpénzből készpénzt csináltak, csoda, hogy a kőoroszlánt nem lopták le a Lánchídról, Tüttő Kata annak a hátán emelkedhetett volna ki a Dunából. – Az mindent megér a finanszírozóknak, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen – jelentette ki, és utalt Karácsony Gergely kínos elszólására, amikor egy tévéműsorban arról beszélt, hogy háborúban állunk Oroszországgal.

Nem állunk háborúban senkivel, és ha rajtunk múlik, nem is fogunk, maguk árulják a hazát dollárokért cserébe. Budapestnek külföldről finanszírozott háborúpárti vezetője van, aki miközben bambán néz, Gyurcsányék kifosztják a kasszát

– zárta beszédét Kocsis Máté.

Forrás: Facebook

Folytatódhat az aranykor

– A Karácsony Gergely előtti időszak a városépítés, felújítás, fejlesztés évtizede volt, a századforduló után is virágkorát élte a Budapest, akkor újult meg a főváros jelentős része – mondta a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a kampányindítón. Baán László úgy fogalmazott: a Fidesz-kormány egy válság után vette át kormányzás terhét, ennek ellenére

Trianon után legjobb évtizedét élte Budapest 2010 és a Covid-járvány közötti időszakban, ebben nagy része volt Tarlós István korábbi főpolgármesternek is.

– Ha ez az ív folytatódhatott volna a városban, jó lett volna. Ekkor újult meg többek közt a Pesti Vigadó, a Zeneakadémia, épült meg a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum. Elképesztő vállalások és építkezések jellemezték ezt az időszakot. A második aranykor kezdete volt, ami a baloldali városvezetéssel megakadt sajnos – mondta Baán László.

Szerinte ugyanis a 2019 után a baloldali városvezetés mást kezdett képviselni, amit ha összevetünk a kampányígéretekkel, kiderül, hogy a kultúra fejlesztése nem volt benne. – Ez utal arra, hogy ha Karácsonynak lett volna problémája ezzel a területtel, szóvá tette volna. Vagyis nem volt mit kritizálni, és ötlete sem volt. Egyetlen ígérete volt, egy roma összművészeti központ, ami a láthatáron sincs. A Merlin színház felújítása egy Patyomkin-művelet volt, alighogy megnyílt, be is zárt – sorolta. Hozzátette:

a főváros kulturális élete nem a jelenlegi városvezetésen áll. Ha partnerek lettek volna, folytatódhatott volna az aranykor.

A Liget-projekt körüli baloldali hisztiről azt mondta: akkor működött jól a város, amikor a vezetés és a kormány között jó együttműködés volt. A baloldal egyik fő pontja volt ennek megakadályozása. – Ha annak a hazugságcunaminak, ami folyt, egyetlen igazsága is lett volna, Karácsony most odamenne a megújult helyszínhez, és mutatta volna a „szörnyűség” eredményét, de nem az lett. Európa legnagyszerűbb kulturális komplexuma jött létre – hangsúlyozta Baán László.

A következő önkormányzati ciklus legnagyobb kihívásai között említette, hogy Budapest mint nagy metropolisz kulturális kínálatot is ad, a kormány a lehető legtöbbet költi kultúrára, hatalmas kínálattal. – Fontos, hogy a város a jövőben fenn tudja tartani intézményeit, nagy fesztiválokat hozzon létre, ezek most nem láthatók. Pedig korábban ebben partner volt a főváros, reméljük egy új vezetéssel megint az lesz – emelte ki a múzeumvezető.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje meghirdette hétpontos Változást Budapesten! tervét. A Fidesz közösségi oldalán azt írta: olyan főpolgármesterre van szükség, aki Budapest érdekében képes együttműködni a kormánnyal.

Ma Gyurcsánynak van főpolgármestere, a budapestieknek nincs. Gyurcsány emberei nem érdemelnek még egy esélyt!

– húzta alá a jelölt, aki több felvételt is megosztott a készülődés utolsó pillanatairól.