Csire Zsuzsit Rubold Ödön is meg akarta menteni

de már nem tudták megmenteni. Zsuzsi bakancslistát készített, élményeket gyűjtött a halála előtt. A múlt év novemberében a Nemzeti Színház János vitéz című előadását is meglátogatta.

Élete utolsó programjai között egy budapesti színházlátogatás is szerepelt. Rubold Ödön, a Nemzeti Színház művésze is felhívta a figyelmet közösségi oldalán Zsuzsira, ő is segíteni akart a szívbeteg lányon - írja a Teol.