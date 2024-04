Deutsch Tamás: Brüsszelben gyökeres változás kell!

Mit gondol, mi múlik most ezen az EP-választáson? Egy háborús ciklusban vagyunk, a háborús pszichózis egyre inkább elhatalmasodott a kontinensen. Mint a Fidesz-KDNP EP-listavezetője, hogyan látja a jelenlegi helyzetet?

A választás igazi tétje nyilvánvaló: háború vagy béke. Mára teljesen világossá vált, hogy az Európai Unió Ukrajna-stratégiája teljesen megbukott. A lassan már mindenre is kiterjedő, de teljesen elhibázott szankciós politika nem hozta el a háború végét. Miközben a háború kitörésekor a brüsszeli vezetők még azzal kezdték, hogy csupán sisakokat küldenek, addig hamarosan már azzal folytatták, hogy fegyvereket is, majd harckocsikat, aztán jöttek a harci repülők, és most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak „az ő háborújukban”, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni.

Ha valamiben van elemzői konszenzus, akkor az az, hogy gyakorlatilag kizárt, hogy katonai értelemben ennek a háborúskodásnak lehetne győztese.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője, a kormánypát EP-listavezetője

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A háború a legalapvetőbb morális kérdéseket is felveti. Szerintem, annál az alapvetően katolikus, keresztény megközelítésből fakadó viszonyulásnál nincsen ma erősebb álláspont mintsem, hogy mindent tegyél meg, hogy nehogy háború robbanjon ki, de ha egy háború kirobbant, akkor mindent tegyél meg azért, hogy a lehető leghamarabb újra béke legyen.

Ma a háborúpárti és a békepárti álláspont feszül egymásnak, egy totális háborús pszichózis, totális háborús őrültek háza jellemző Európában a politika világában. Egyedül Magyarország, a magyar kormány az, aki a kezdetektől fogva egy markáns békepárti álláspontot képvisel. Ráadásul minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar állásponttal teljesen azonos gondolatot megfogalmazva, az európai választók több, mint kétharmada is békepárti álláspontot képvisel.

Ez tehát a tétje a júniusi választásnak, előre tör-e a politika világában is ez a békepárti álláspont? Brüsszelben gyökeres változás kell!

A mostani ciklusban a dollárbaloldal gyakorlatilag elárulta a saját hazáját. Mit gondol mi ennek a mögöttes oka, hogy látja Ön, mint egy olyan politikus, aki régóta veterán az európai politikában, mi ennek az oka?