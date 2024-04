Deutsch Tamás: Meg fogjuk védeni a magyar érdeket!

De bárhogy is mesterkedjenek itt, Brüsszelben, mi ma a vitán meg fogjuk védeni a magyar érdeket, és bárhogy is mesterkedjen a dollárbaloldal európai elvtársaikkal, Magyarország akkor is kitart a békepárti álláspontja mellett, elutasítja a genderideológiai őrületet, megvédi a szuverenitását és nemet mond az illegális migrációra