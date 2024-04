Egyre több problémát okoznak az illegális gyorsulási versenyek Budapesten

– mondta a lapnak egy családanya. Egy másikuk hozzátette, hogy az korábban is köztudott volt, hogy ilyesmi előfordul azon az úton, de mint mondta, most már belsőbb területeken is rendeznek ilyen veszélyes versenyeket. A helyiek aggasztónak találják a helyzetet:

mi van, ha balesetet okoznak? Mi van, ha egy ártatlan ember életébe kerül a száguldozásuk? Miért nem lehet ezt egy arra kijelölt versenypályán űzni? Kell egy olyan baleset, mint tavaly, az Árpád hídnál?

– tette fel a kérdést, utalva arra a tavalyi esetre, ami az egész országot megrázta, és felhívta a figyelmet az utcai versenyzés veszélyeire. Ismeretes: július 1-jén egy Mercedes és két BMW versenyzett egymással, amikor a Mercedes kicsúszott, a kerékpárútra csapódott, és elgázolt egy békésen tekerő fiatal biciklist.