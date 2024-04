Elemzők: Magyar Péter a baloldal új Márki-Zay Pétere

Nem lennék meglepve, ha Magyar Péter esetében is hasonlóról lenne szó, itt is megjelenne a külföldi finanszírozás. A Spinoza Színházban adott interjúja során viccesen már sejtette, hogy az Egyesült Államokból, az amerikai nagykövetségről is megkeresték, tehát egyértelműen látszik, hogy már megkörnyékezték őt is az amerikai baloldal részéről. Azt várom, hogy rövidesen kiderül, esetében is megjelennek a külföldi finanszírozók, mert maga a projekt, a kommunikáció, az egész megjelenés és amit Magyar Péter kapcsán látunk, jól beleillik abba a mintázatba, amelyet a nemzetközi Soros-hálózatok részéről belpolitikai beavatkozás tekintetében szoktunk tapasztalni