Elgázolt a vonat egy embert Jászberénynél

Elgázolt egy embert egy személyvonat Jászberényen, a Fémnyomó utca közelében - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja.

Az oldal azt is írja, hogy a tűzoltók is a helyszínen vannak, ők a műszaki mentés mellett az utasok átszállást is segítik a mentesítő vonatra.