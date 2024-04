Ez lehet a rohamosan terjeszkedő olcsó kínai webshopok igazi ellenfele

A főként kínai termékeket kínáló webáruházak rekordforgalma annak köszönhető, hogy elképesztően alacsony áron vehető meg rajtuk szinte bármi azok számára, akiket inkább a termék ára, mint a minősége érdekel.

A sokszor tolakodó, pszichésen megterhelő hirdetési stratégia révén legtöbbször olyan kacatok vásárlására vesznek rá, amire valójában nem is feltétlenül volt szükségünk. Ezt azonban elfedik az olcsó árak, és csak akkor tűnik fel, milyen sok felesleges holmit vásároltunk, amikor rájövünk, hogy ez az összeg egy az egyben a zsebünkben maradt volna, ha nem csábulunk el az áruk láttán. Számtalan vásárlói komment számol be arról, hogy néhány termék már a kicsomagolás után sem használható, vagy pár napon belül azzá válik, és végül egyszerű műanyaghulladék lesz belőle. Az egyik legnépszerűbb ilyen platform, a Temu kapcsán a rabszolgamunka vádja is felmerült, sőt, a Grizzly Research az adatlopás veszélyére is rámutatott velük kapcsolatban. A mérgező hulladék közben tömegével özönlik be a kontinensre, nemcsak a piacot, de a bolygót is megterhelve, amitől a globális klímasemlegesség elérése lehetetlen lesz.