Ezért érdemes okos környezetbe integrálni a klímákat

Okostelefonról távolról is irányítható a klíma



A szakember kiemelte, ma már az audio-vizuális eszközök, biztonsági, világítási és kaputelefon rendszerek mellett a lakossági klímákat, a hőszivattyúkat és a légtisztítókat is integrálni lehet az okosotthon rendszerekbe, melynek számos előnyét érezhetik a saját bőrükön a felhasználók.



„Ma már rengetegféle okosotthon rendszer létezik a piacon, ezek közül jelenleg a két legnagyobb informatikai óriás cég a Google és az Amazon programjai adnak lehetőséget, hogy a GREE klímánkat integrálni tudjuk egy okos környezetbe. Ehhez nincs is szükség másra, mint egy okostelefonra. Jelenleg a GREE termékpaletta minden berendezése gyárilag rendelkezik Wi-Fi eléréssel ezzel pedig legtöbbjük alkalmassá is válik az okosotthon integrációra” – fogalmazott Stuller István.



A Gree légkondicionálók műszaki specialistája az okosotthon-rendszerekbe integrált klímák előnyeire szólva elmondta, amellett, hogy a távoli irányítás megkönnyíti az életünket, hiszen mire hazaérünk, már a kívánt hőmérséklet fogad például otthonunkban, arról sem szabad megfeledkezni, hogy spórolni is tudunk vele, hiszen csak akkor kapcsol majd be a berendezésünk, amikor arra valóban szükség van.



Megjegyezte azt is, lehetőség van különböző külső vezérlő egységek bevonásával még jobban finomítani a szabályzást. „A klímáinkat a Google vagy az Amazon okos megoldásaival pár kattintással könnyedén összekapcsolhatjuk, de egy fali vezérlő csatlakoztatása utána bármelyik Modbus protokollt használó okoskörnyezetbe integrálhatók. Azt tapasztaljuk, hogy a felhasználók is kezdenek rájönni az okosmegoldások valóban megkönnyítik a minden napjaikat, pénzt és időt spórolhatnak meg. A gyártók pedig egyre komolyabban veszik ennek a fontosságát, és megteszik az ehhez szükséges fejlesztéseket” – értékelt.



A GREE berendezések integrációja gyárilag támogatott a két legnagyobb informatikai óriás megoldásaival, ezt megkapják a termékkel együtt díjmentesen. De a drágább megoldásokkal is egyértelműen néhány szezon alatt megtérül a szükséges eszközök ára. Stuller István végezetül felhívta arra is a figyelmet, hogy ha kiválasztunk egy okosotthon rendszert, abba a későbbiekben bármikor integrálhatjuk az arra alkalmas készülékünket.