A kiskunhalasi rendőrök a támadót fél órán belül azonosították, majd elfogták és őrizetbe vették, valamint lefoglalták a nála lévő lopott mobilt is, amit később visszaadtak a 14 éves fiúnak.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

