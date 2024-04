Fonti Krisztina: A Hegyvidéken zöld terület nem kerülhet építési övezetbe, és ezt polgármesterként is garantálni fogom

Min változtatna a kerület működésén, ha Ön választanák meg?

Hazabeszélésnek tűnhet, de őszintén azt gondolom, hogy a kerületünk jól működik. Hány olyan önkormányzatot ismer az országban, ahol a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a költségvetést? Nos, a mienk ilyen, és erre büszke vagyok. Pedig az ellenzék itt valóban erőteljes hangon szólal meg, időnként a jó ízlés határát is átlépve. De a gazdálkodásunkban, a működésünkben, a jövőbeni terveinkben még ők sem találtak olyan kifogást, ami alapján – akár politikai érdekből is – nemmel szavaztak volna a költségvetésre. Ennek titka pedig az, hogy ha olyan javaslat érkezik a baloldalról, ami hasznos és megalapozott, jöjjön az a DK, a Momentum vagy épp valamelyik független képviselőtől, akkor azt is megszavazza a testület. Ez azonban csak akkor működik, ha komolyan vesszük az önkormányzatot, komolyan vesszük a képviselő-testületi munkát és mi, képviselők is komolyan vesszük egymást. Természetesen most is vannak véleménykülönbségek, nem is kicsik, ahogy az a lakhatási válság kapcsán is látszik. Az állandó konfrontáció, a másik lenézése, kigúnyolása viszont szétrombolhatja ezt a hegyvidékiek érdekében kialakított kényes egyensúlyt, ami most még a kerület gazdasági biztonságát adó költségvetés egyhangú megszavazásában is érvényre juthatott.