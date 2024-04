Gondosórája mentette meg egy hajdúsági nyugdíjas életét

Ismét életet mentett egy gondosóra. Most egy hajdú-bihari idős férfi lett rosszul, leállt a légzése, amit a gondosórájával jelzett a diszpécserközpontnak. A mentők a 70 éves férfi fiát is riasztották, aki elsőként ért oda és megkezdte apja újraélesztését. A mentők folytatták, sikeresen, a nyugdíjast kórházba vitték. Nemrég egy másik férfi életét is a gondosóra mentette meg, ő horgászás közben lett rosszul a TV2 Tények tájékoztatása szerint.

Egy 70 év körüli Hajdú-Bihar vármegyei férfi otthonából érkezett segélykérés a Gondosóra Diszpécserközpontjába. A diszpécser értesítette a mentőket és a beteg fiát légzésvizsgálatra instruálta. A férfi már nem lélegzett, így fia a telefonos segítséggel megkezdte a beteg újraélesztését. Miután bajtársaink a helyszínre értek, emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett. A férfit kritikus állapotban szállították kórházba a mentők - olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Számtalan embernek segített már az új fejlesztés. Megnyomtam az SOS gombot, ez mentette meg az életemet - mondta a TV2 Tényeknek az a férfi, aki horgászás közben lett rosszul. A bottartóját szúrta a földbe, amikor megcsúszott és beesett a vízbe. Mivel a talaj iszapos, hiába próbálta, nem tudott kimászni a vízből. Percekig próbálkozott, de nem sikerült, közben annyira elfáradt és annyira hideg volt a víz, hogy kezdte feladni a reményt. Eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy na innen hogy keveredsz ki, öreg -tette hozzá, és akkor eszébe jutott, hogy ott lóg a nyakában a gondosórája, ami ráadasul vízálló. A gombnyomás után azonnal jelentkezett a diszpécser, de nehezen tudta elmagyarázni, merre van. De nem is volt erre szükség, hiszen a gondosóra GPS jeleket küld, aminek a segítségével a férfit a tűzoltók megtalálták és kimentették a vízből.