Gulyás Gergely: Komoly korrupciós visszaélések lengik körül a Lánchíd felújítását

– A magyar gazdaság a világ legnyitottabb gazdasága, ezért nem mindegy, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban. Háborús helyzetben vagyunk, és azt látjuk, hogy az Európai Unió a vártnál lassabban jön ki a válságból.

Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, hosszú ideje gyengélkedik. Ma sem látható pontosan, meddig tartható ez az állapot.

A külpiacok szintén gyengék, ami egy exportorientált gazdaság számára meghatározó. Ennek megfelelően egy háborús helyzetre terveztük meg a makrogazdasági pályát – fogalmazott Varga Mihály. A pénzügyminiszter kifejtette, korábbi intézkedéseiknek köszönhetőn megteremtették annak a lehetőségét, hogy a gazdasági növekedés egészséges szerkezetben tudjon megindulni.

Azzal számolnak, hogy ebben az évben a magyar gazdaság visszatér a növekedési pályára, ez 2,5 százalék körül lehet, így a növekedés szempontjából élmezőnybe kerülhet hazánk. Az év második felében a növekedés fel fog gyorsulni szerintük.

Jövőre újra négy százalék fölötti lehet a gazdasági növekedés

Jövőre 4,1 százalékos gazdasági növekedés is megalapozott lehet a miniszter szerint. Mint mondta, az idei költségvetést háborús helyzethez igazítják, 4,1 százalékra csökkentik az államháztartás hiányát. A következő években ezt folyamatosan csökkentik.

Ezzel párhuzamosan az államadósság mértéke csökkenni fog a következő években is. Annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt csökkentsék, a kormány úgy döntött, hogy 660 milliárd forintnyi beruházást halaszt át a következő időszakra. Ez jelentősen segíti a költségvetés mozgásterét. Az átütemezés ellenére is több mint 2000 milliárd forintnyi beruházás valósul meg.

Az Európai Unió éllovasai vagyunk a beruházási rátát tekintve. Hozzátette: a háborús helyzetre tekintettel érdemes megvárni a gazdasági kormányzás reformját, amely értelmében új szabályok lépnek életbe a költségvetési gazdálkodás megítélését tekintve.

Brüsszel elárulta a magyar gazdákat

Nagy István agrárminiszter az európai agráriumot illetően arról beszélt, hogy soha ilyen mértékű zöld ideológiai nyomás nem érte Európát. Minden szakmai alapot nélkülöző előírások miatt elvesztették a gazdák a lehetőségeiket. – A háború miatt tele vagyunk kihívásokkal, az ukrán vámmentességgel és korlátlan exportálással Brüsszel megnyitotta az uniós határokat, hatalmas mennyiségben jelentek meg termékek, korlátozva az európai gazdák lehetőségeit – mondta.

Jelezte, ezért a magyar és az uniós belpiacot súlyos túlkínálat és alacsony árak jellemzik. Ehhez társul a tavaly elindult uniós támogatási ciklus, mely adminisztratív terheket is hárított a gazdákra. Brüsszel és az európai bizottság elárulta a magyar gazdákat, őket meg kell védenünk. Ezért a gazdák védelmében több pontos intézkedést dolgoztunk ki, a kormány nemzeti hatáskörben újabb az importot érintő intézkedést hozott. Azon termékekre, melyeket tilos behozni, teljes bejelentési kötelezettséget írunk elő minden külföldről érkező terméknél – ismertette a kormány új intézkedéseit az agrárminiszter.

Milliárdokat juttat a gazdáknak a magyar állam

Második lépésként az államkincstár teljesíti a kifizetéseket a gazdáknak, most 265 milliárd forintnyi támogatás érkezik május végéig a gazdákhoz – jelentette be Nagy István. Az Agrár Széchenyi Kártyákat illetően a beérkező igényeknél a kormány 2026-ig 45 milliárd forintot biztosít a programhoz. Mindössze 5 százalékos kamattal juthatnak így kölcsönhöz a magyar gazdák. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után 90 százalékra emeli a visszatérítés mértékét.

Újabb részletek derültek ki az új otthonfelújítási támogatásról

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, a háború okozta nemzetközi energiaválság egyértelművé tette, hogy önellátási képességünket és energiaszuverenitásunkat meg kell erősítenünk. A külső kitettségek a belföldi termelés fokozása mellett a fogyasztás csökkentésével is csökkenthetők. Ezen a területen komoly eredményeket ért el a kormány.

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt az új otthonfelújítási programról Fotó: Polyák Attila

A családok legutóbb a csok részeként kaphattak támogatást, most pedig egy 108 milliárd forint keretösszegű új konstrukció fog megjelenni uniós forrásból. Az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítéséhez nyújt majd segítséget a kormány.

A hőszigeteléshez, nyílászárócseréhez, melegvízrendszer, fűtésrendszer, gázkazán korszerűsítéséhez lehet támogatást szerezni.

Ennek a támogatására 2,5 millió forint igényelhető. A magasabb jövedelmű járásokban a támogatási összeg kevesebb lesz. Egyértelmű elvárás a konstrukcióval kapcsolatban, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell majd elérni. A beruházásokat háromféle forrás finanszírozza majd. Önerő, kamatmentes hitel és egy vissza nem térítendő támogatás része. A maximális hitellel és támogatással együtt kormány akár 6 millió forinttal járul hozzá a családi házak felújításához.

Az otthonfelújítási programról kiderült az is, az előkészítések még zajlanak arról, felülről nyitott keretű lesz-e a támogatási lehetőség, illetve, térségenként mekkora lehet a támogatás összege.

A tárcák döntik el, melyik beruházásokat csúsztatják

Varga Mihály kérdésre válaszolva jelezte, a kormány minden beruházást átnézett, a tárcák látják, mely beruházások elhalasztására van lehetőség, melyeket lehet átütemezni. A 2000 milliárd forintnyi folytatódó beruházásoknál is lehet olyan, hogy mégis tolódik, később valósul meg.

A költségvetési hiánycélról azt mondta, izgalmas az a felvetés, miszerint a csőd felé robog az ország, de nem kell mindent elhinni. – Az év első negyedévében vannak olyan kiadások, melyek terhelik a költségvetést, ilyen a 13. havi nyugdíj, de ebből a kormány nem hajlandó engedni. A reptér megvásárláshoz szükséges előfinanszírozási összeget is a költségvetési forrásból finanszíroztuk – mondta.

Varga Mihály kapott kérdést a háromgyermekes édesanyák adómentességéről is, amiről korábban Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, a pénzügyminiszter jóváhagyását várják. Varga Mihály most azt mondta, az ősz folyamán fogják áttekinteni az adótörvényeket, akkor mérlegelik a lehetőségét az új adókedvezmény bevezetésének is.

A pénzügyminiszter elmondta azt is: jelentősen emelkedni fognak a reálbérek, ami a megtakarítások növekedését is jelzi. – Tavaly év végén elkészült a kincstári digitalizáció fejlesztése, így otthon, karosszékből is lehet állampapírt venni – jelezte Varga Mihály.

Varga Mihály a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: a költségvetés megalkotásánál idén is azt a munkát végzik el, mint máskor, azonban egy háborús tervezést kell majd végig vinni, ezért fogják később elfogadni a büdzsé tervét.

– A kollégák, és a szaktárcák felkészültek arra, hogy idén november 5-e után nyújtsuk be a költségvetési tervezetet– tette hozzá.

A lengyel és a szlovák költségvetés is nagyobb hiánnyal számol, mint a magyar – emlékeztetett egy másik kérdésre válaszolva Varga Mihály. A költségvetés van az emberekért, és nem fordítva, így nem ördögtől való, ha módosítani kell menet közben, az eredményeket meg kell őrizni – tette hozzá. A magyar költségvetés is alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez. A költségvetési hiánynál, tájékoztatása szerint, azt is mérlegelni kell, hogy a jelenlegi eredményeket hogyan lehet fenntartani.

Komoly korrupció történhetett a Lánchíd felújítása kapcsán

A hídpénzbotrány kapcsán Gulyás Gergely elmondta: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentései erősítik azt a gyanút, hogy komoly korrupciós visszaélések lengik körül a Lánchíd-felújítást. A KEHI ezt a jelentést a holnapi napon nyilvánosságra tervezi hozni. Az ügy szálai a baloldal által vezetett budapesti városházára vezetnek.

Gulyás Gergely Magyar Péter politikai színre lépését késeltetni igyekezett. Hozzátette:

2018-ban azt a felkérést kapta a miniszterelnöktől, hogy vezesse a Miniszterelnökséget, és akkor államtitkárt kellett találnia. Akkor Magyar Péternek elmondta, a feleségét kiválóan alkalmasnak tartja a pozícióra, majd később miniszteri pozíció ellátására, őt viszont nem. Ezt neki is elmondta, nem változott azóta az álláspontja.

Karácsony Gergely és Pikó András tüntetésével kapcsolatban azt mondta: felettébb gyengén teljesítő kerületi polgármester újraválasztási kampányának a része.