Gulyás Gergely a hídpénzbotrányról: A szálak a Városházára vezetnek

A magyar kormány továbbra is békepárti, ezen álláspontján az sem változtat, hogy NATO szövetségesei nagy többsége nem az - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenképpen ki kell maradni a háborúból, és ha erről nem tudják meggyőzni a NATO-szövetségeseket, Magyarország akkor is ki akar maradni a háborúból, és nem kíván részt venni a NATO ukrán missziójában sem. "Nem szállítunk fegyvereket továbbra sem, nem küldünk katonákat, és nem engedünk át a magyar-ukrán határon fegyverszállítmányt" - fogalmazott. Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány alaptörvény-módosítási javaslatot nyújtott be, amelynek egyik része a gyermekvédelmi törvény szigorítása. Ez kizárja azt a lehetőséget, hogy kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekmény elkövetője vagy abban közreműködő bármikor is kegyelmet kapjon.

Vágólapra másolva!

A kormány szerdán a háborús helyzetet értékelte, új helyzet van, hogy míg eddig egyes tagállamok háborúpárti nyilatkozatokat tettek, most a NATO is ez irányba megy. Ez aggodalomra ad okot, mert sisakok szállítása után már az élet kioltására alkalmas fegyverek szállításával folytatódott, ami a háborút meghosszabbítja, ennek aktív szereplője lesz most a NATO is, igaz egyelőre pénzzel, de nyíltan beszélnek arról uniós vezetők, hogy csapatokat is kell küldeni - fogalmazott Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, ez világháborúhoz is vezethet. – Atomhatalmak állnak egymással szemben, felelős nyilatkozat, hogy ezt a konfliktust el kell kerülni – emelte ki. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a NATO brüsszeli központjával, hangsúlyozva, hogy Magyarország ki akar maradni a háborúból. – Nem szállítunk fegyverereket, és nem engedünk át fegyvereket a határon – szögezte le. A háborúpárti hangulatnak komoly veszélyei vannak. Az amerikai elnökválasztásig az amerikai politikában nem lesz változás – mondta. Gulyás Gergely: A benzin és a gázolajban is megfizetjük az árát a környező háborúknak

Fotó: Csudai Sándor - Origo Gulyás: Ne lehessen nyerészkedni A kormány foglalkozott a benzinár kérdésével is, azt egyértelműen látni, hogy a benzin és a gázolajban is megfizetjük az árát a környező háborúknak, hiszen az orosz-ukrán konfliktus mellett az iráni-izraeli konfliktus is közvetlenül megjelenik már. Az is biztos, hogy ezek az árak akkor fognak csökkenni, ha béke lesz, ezért a kormány célja, hogy a háborús árakon ne lehessen nyerészkedni – fogalmazott Gulyás Gergely; hozzátéve, hogy a KSH publikálása szerint a magyar árak magasabbak a környező országok üzemanyag áraihoz képest, éppen ezért arra szólítja fel a magyar üzemanyag-kereskedőket, hogy vigyék le az árakat a környező országok átlagárára. A tárcavezető bejelentette: szintén tárgyalt a kormány az alaptörvény több ponton történő módosításáról, amelyet a miniszterelnök nyújtott be, és az országgyűlés előtt van, és amely részben a gyermekvédelmi szabályok megerősítésével kapcsolatos. Ez ki fogja zárni annak a lehetőségét, hogy olyan személy kegyelmet kapjon, aki szexuális bűncselekményt kiskorú sérelmére követett el, vagy ilyen bűncselekmény elkövetésében közreműködött - ismertette a miniszter a módosítást egyik részletét. Gulyás Gergely azt is elmondta, ezt egészíti ki a frakció törvényjavaslata, ami a kormány támogatását élvezi. – Nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények, és nem kaphatnak az elkövetők tiszta erkölcsi bizonyítványt – mondta példaként.

Alaptörvény-módosítások

Gulyás Gergely jelezte, a kormány az alkotmánymódosítás kapcsán szeretne változtatást egy EU-s szabályozásnál is. Mint mondta, az EU hitelközösségé alakítása célja lett egyeseknek. – Mi ilyet nem akarunk, a Covid utáni helyzetben egyszeri megoldásként kezelte ezt a kormány. De ilyen jellegű közös hitel felvételéhez csak akkor tudunk hozzájárulni, ha a parlament 2/3-os jóváhagyást ad – mondta. A Kormányinfón a katonai csapatmozgásokról is szó volt: az Alaptörvény-módosítás a honvédségi csapatmozogásokat is érinti, célszerű, ha a honvédség műveleteiről, állomásozásáról, műveletekről részletes szabályozást sarkalatos törvény tartalmazza. Gulyás Gergely jelezte, május 8-10-ig a kínai elnök Magyarországon tesz látogatást. A magyar gazdaságnak érdeke a jó gazdasági viszony, Kína vezető hatalom a világon, erősebb mint az unió, ezért a gazdasági kapcsolatokban nem érdemes ideológiai korlátokat felállítani – vélekedett. Hszi Csin-ping kínai elnök Budapestre látogat

Fotó: Photo by Pedro PARDO / AFP / Photo by Pedro PARDO / AFP Szigorúbb büntetés A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely megerősítette, a Gyermekvédelmi törvény módosítása után szigorúbb büntetés vár azokra, akik gyermekekkel szemben szexuális bűncselekményeket követnek el. Mint fogalmazott: Meglátjuk, a baloldal hogyan dönt, ha valaki ezeket a javaslatokat nem támogatja, akkor nehezen tud a szexuális bűncselekményekkel szemben állást foglalni, hiszen ezek a javaslatok megalapozottak, szigorúbb büntetés vár az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetőire; és azok a kiskapuk, amelyekkel kapcsolatban viták alakultak ki, bezárják. Arra a kérdésre, mely szerint a főpolgármester-helyettes szerint Karácsony Gergely riogatásai ellenére még sincs csődben a főváros, a Miniszterelnökséget vezető miniszter röviden azt felelte, Karácsonynak és a helyettesének ideje lenne egyeztetni a kérdésben.

A Momentum elvenné a tanárok fizetésemelését

Az Origo hídpénzbotránnyal kapcsolatos kérdésére elmondta, ha valaki a KEHI jelentését olvasta, akkor kevés kételye lehet. A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, súlyos bűncselekmények történtek; kérdés, ki követte el, viszont a szálak a Városházára vezetnek – vélekedett a tárcavezető a Lánchíd felújítása kapcsán feltárt mintegy másfél milliárd forintos gyanús pénzmozgás kapcsán. A Magyar Államkincstár fog vizsgálatot folytatni Budapest csődközeli helyzetéről - mondta Gulyás Gergely az Origo kérdésére. Pontosan olyan jelentőséggel bír, mint a korábbi határozatok - mondta Gulyás Gergely a szerdán elfogadott Magyarország elleni határozatról. Itt a Momentum képviselői közül az egyik azt javasolta, hogy a magyar tanároknak kifizetendő pénzeket ne fizesse az Európai Bizottság, miközben ők havi hatmillió forintot keresnek - tette hozzá. Karácsony viszont már 2019-ben is politikai ellentétek kiélezésével kezdte munkáját Arra a felvetésre, miszerint Magyar Péterrel kapcsolatban legutóbb azt mondta, „ami most történik, nincs köze, de ha mégis hálásak lesznek”, most úgy fogalmazott, érdemes pár hetet vagy két évet várni, és ki fog derülni, hogy ez egy baloldali probléma. Ez bennünket nem érint, akiket érint, azokat legkevésbé sem tudom sajnálni - mondta. Magyar Péter reagálására, miszerint a miniszter fenyegette, annyit mondott: Magyar Péter ennyire nem hülye, értette ő azt. Azt is mondta, kevesebb mint 7 hét van a választásokig, nem lát problémát a kormányoldalon, a baloldalon viszont felbolydulás van. Hogy miként oszlanak meg a szavazatok, majd kiderül, ez egy szabad ország – mondta. Túlzott Karácsony Gergely optimizmusa?

Fotó: Facebook Karácsony Gergely főpolgármester újrázással kapcsolatos optimizmusáról azt mondta, tiszteli a magabiztosságot, de korainak tartja. Normális, hogy a kormány és az önkormányzatok között jó kapcsolat van, fontos, hogy a főváros ne ellenségként kezelje a kormányt. Karácsony viszont már 2019-ben is politikai ellentétek kiélezésével kezdte munkáját – emlékeztetett. Brüsszel már a látszatra sem ad Az unióban a jog nem számít, a Szovjetunióban többet adtak a látszatra – mondta az Európai Bizottságnál folyamatban lévő módosításokra, melyek az uniós források kifizetéséről, illetve felfüggesztéséről szól. – Amit Magyarországtól kértek eddig, mindent teljesítettünk, most teljesen új követeléseik vannak.

A felsőoktatási uniós ösztöndíjprogrammal, az ERASMUS-sal kapcsolatban arról tájékoztatott Gulyás Gergely, reméli, sikerül megállapodni, szerinte van is erre esély. Felidézte, ma azért különböztetnek meg hallgatókat, hogy azok magyarok-e vagy sem. Ez mindennel ellentétes, amiért az EU létrejött, és amit értékként nevesít - szögezte le. Elmondása szerint természetesen a per is lehet megoldást, bár az uniós bíróságok nem nevezhetők pártatlannak az unió és a tagállamok közötti vitákban, de ebben az esetben annyira nyilvánvaló a jogsértés, hogy nyerhetnek, az eljárás hossza miatt a jó megoldás a megállapodás. Vitályos Eszter hozzáfűzte, a KIM korábban indított ösztöndíjprogramot, hogy a magyar hallgatók és kutatók ne essenek el ezektől a lehetőségektől. A TV2 kérdésére Gulyás kifejtette, nem csökkent a migrációs nyomás, csak annyi változott, hogy nem éri meg itt próbálkozni, mert a határvadászok visszatoloncolják a migránsokat. A magyar határnál negyedmillióan próbáltak meg átjutni tavaly, mindaddig a helyzet nem lesz jobb, amíg az unió nem jut arra a bölcs következtetésre, hogy az EU-n kívül kell ezeket az eljárásokat lefolytatni. Azt látjuk, hogy a migrációs nyomástól szenvedő országok szenvednek attól, hogy megteltek, nem tudnak több migránst befogadni, akikről azt sem tudjuk, hogy kik ők, hiszen ezek az eljárások évekig tartanak – jelezte. Zajlanak a repülőtér megvásárlása kapcsán zajló tárgyalások

Forrás: MTI/Kovács Tamás A Budapest Airport állami tulajdonba vétele kapcsán elhangzott: nem tudni olyan vitákról, amely szerint a hitelezővel nehezen haladnának a megállapodások. – Teljes egyetértés van, miután nagyon sok szereplő van az ügyben, és mindenkinél van egy bonyolult cégprotokoll, ezeknek a lefolytatása miatt lehetnek még napok, hetek, esetleg hónapok a megállapodásig – mondta a miniszter. A légikikötőt érintő egyéb fejlesztésekről szólva, mint a gyorsforgalmi út és a vonatközlekedés, azt monda, mind a kettő feltétlenül szükséges, ezért ez jelentős beruházás, ami nem csak állami forrásból valósulhat meg. Tárgyalások folynak ezekről - tette hozzá a miniszter. Amerika kioktat

Az Amerikai Külügyminisztérium éves jelentésével kapcsolatban a miniszter elmondta, ezt a jelentést a különféle EU-s határozatok mellé kellene tenni. – Nem értem, miért, milyen jogcímen gondolja azt az USA, hogy a világon bárkinek joga van megtanítani, hogy mit, hogy kellene csinálni, már a műfaj is visszatetsző. Másrészt, ha végignézzük Amerikában a korrupció helyzetét, vagyis csak közvetlenül az elnök családjához kapcsolódó ügyeket, akkor nem hiszem, hogy joguk van korrupció miatt kioktatni minket. Inkább egy saját helyzetképet kellene felvázolniuk, antiszemitizmusról vagy a korrupcióról - fogalmazott Gulyás Gergely. A mocsarat le kell csapolni A közelgő európai parlamenti választásról beszélve közölte, az európai néppárt nem tekinthető jobboldalinak, adott esetben együttműködne a baloldallal. – A szuverenista erőknek kellene nyerni ahhoz, hogy a mocsarat lecsapoljuk. Ha egy-két mandátummal többet kapnánk, miénk lenne a legnagyobb siker – mondta. Jelezte, a háború és béke mellett a gender, a nemzetek Európája kontra európai Egyesült államok kérdése a tétje a mostani választásnak. – Szuverenitást előtérbe helyező politikát képviselünk, a nemzeteket nem felszámolni kell, hanem erősíteni – hangsúlyozta.