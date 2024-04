Gyerekbarát túra - mutatjuk, hova érdemes ellátogatni

A túra gyerekekkel mindig embert próbáló feladat: nem mindegy hova és milyen programra visszük a kicsiket. A gyerekbarát túra mára kivitelezhető, felnőttek számára is izgalmas kikapcsolódás lehet. Általában a legnagyobb kihívás a kisgyermekes szülőknél az út minősége, olyan túraútvonal találni, amelyet babakocsival is be lehet járni. Alábbi cikkünkben segítünk a kirándulásra való felkészüléshez és a megfelelő célpont kiválasztásához gyerekeink igényeihez igazodva.

Túra gyerekkel? Lehetséges! Amikor elkezdi érdekelni a gyerekeket a világ, könnyebb dolgunk van a családi túra megszervezésével kapcsolatban - rengeteg program és lehetőség adódik a szórakozásra. Manapság egyre több látogató központ válik a gyerekbarát túra célpontjává, akadálymentesítve pedig a babakocsis kirándulás sem okoz különösebb fejtörést. Mielőtt nekivágunk az útnak, érdemes tájékozódni azokról a lehetőségekről, amit a kiválasztott hely nyújt a gyerekbarát túra kapcsán. Az állatkertek, tanösvények zöme rendelkezik bababarát játszótér és pihenőpark övezettel - a Budakeszi Vadaspark például élmény programokkal kedveskedik a családoknak, míg a Veresegyházon található Medveotthon maci etetéssel várja a látogatókat. A Csoda-helyek oldalán még több ötletet és információt szerezhetünk a gyerekbarát helyek szolgáltatásairól.

Gyerekbarát túra a Budakeszi Vadasparkban.

MTI Fotó: T. Asztalos Zoltán Az utazás zökkenőmentes szervezéséhez egy korábbi cikkünket ajánljuk. Mit vigyünk magunkkal?

Sokszor fejtörést okoz a megfelelő élelem és ital kiválasztása. Egy korábbi cikkünkben összeállítottunk egy válogatást a legpraktikusabb harapnivalókról, amik nem csak hidegen fogyasztva a legfinomabbak, hanem a nyári melegben is nem romlandó, kitűnő éhségűzők lehetnek. Csomagolt élelemmel a túra gyerekkel olcsón is kivitelezhető, főleg, ha nem szeretnénk vagyonokat költeni büfékben, éttermekben. 4 gyerekbarát túra, ami egy nap alatt is teljesíthető

A hétvégi túrák Magyarországon egyre nagyobb teret nyernek, egy túra gyerekkel Budapest környékén pedig mindennapos látvány a környéken lakók számára. Hétvégi túrák közé sorolhatjuk a várlátogatásokat, vadasparkok és állatkertek felfedezését vagy az arborétumok bebarangolását. A következőkben olyan helyeket ajánlunk, amiket babakocsival is könnyedén bejárhatunk, a gyerekek pedig rajongani fognak értük. Budakeszi Vadaspark Őz etetéssel, családi programokkal, kisállat simogatóval várja látogatóit a Budakeszi Vadaspark. A Pilisi Parkerdő által alapított park már Dínóparkkal is kedveskedik kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Remek kapcsolatépítő program lehet az erdei környezetben épített kalandpark, mely különböző nehézségű pályákkal várja a kalandvágyókat. Legkönnyebben a Széll Kálmán térről közelíthetjük meg a 22, 22A vagy 222-es jelzésű autóbusszal, mely a bejárattól nem messze tesz le minket.

Szarvas etetés a vadasparkban.

Fotó: Hatlaczki Balázs Veresegyházi Medveotthon Az aranyos macik minden kisgyerek kedvence, a Medveotthonban pedig lehetőség nyílik őket közelebbről is megismerni. Lehet őket mézzel etetni, illetve az ott élő farkasokkal interaktívabb bemutatót is láthatunk, ahol a gondozók mesélnek a parkról és az ott élő állatokról. Kézműves kirakodóvásár is várja az érdeklődőket, ahol különleges édességeket és ételeket vásárolhatunk. A Nyugati pályaudvarról induló, Vácig közlekedő S71-es vonattal egy óra alatt ott lehetünk - igaz az ivacsi vasútállomástól hosszabb, nagyjából fél órás séta vár ránk. Budapestről autóval nagyjából 45 percre van (nem szükséges pályán közlekedni) és a kialakított parkolóban letehetjük járművűnket.

Medve család a veresegyházi Medveotthonban.

