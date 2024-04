A Gyurcsány-Bajnai-korszak legsötétebb hagyományait viszi tovább Magyar Péter

Kiszivárgott, hogy Bárdos Barnabás írta Magyar Péterék adatvédelmi tájékoztatóját. Egy 2014-es Átlátszó cikk szerint az egyik cége részvényes egy Bajnai-féle offshore cégben. Mire utalhat ez az összefüggés?

Ez az összefüggés elsősorban arra utalhat, hogy

Bajnaihoz, és egyúttal a baloldal vezetőjéhez, Gyurcsány Ferenchez köthető körök mozgatják a szálakat a háttérben, közvetetten hozzájuk folyik be a baloldalhoz érkező külföldi bevételek és a magyar (személyes) adatok jelentős része.

Tény, hogy Magyar Péter egyesületét egy olyan ingatlanba jegyezték be, amely egy ciprusi, a Bajnai-körökig elérő offshore-hálóban érintett vállalkozás tulajdona, továbbá tény az is, hogy a Magyart most lelkesen segítő baloldali sztárügyvéd, egykori miniszter, Bárándy Péter 2012-ben a Bajnai Gordon visszatérését segítő Haza és Haladás Egyesület egyik alapítójaként is szerepet vállalt egy közjogi és morális tekintetben csúfosan leszerepelt politikai oldal, közösség (meg nem valósult) feltámasztásában.

A fentiek alapján immár egy nemzetközi balliberális hálózat részeként beszélhetünk Magyar Péterről, akinek a kampányában akár nem törvényszerűen megszerzett adatbázisba belekerülő személyes adatok további sorsa válhat kétségessé.

A Bajnai-kapcsolat egyértelműsége annak gyanúját is megerősíti, hogy itt valójában már egy ugyanolyan, külföldről különböző eszközökkel megtámogatott politikai befolyásolási kísérletet hajtanak végre, mint amilyet a dollárbaloldal – ugyancsak Bajnai Gordonék segítségével – már a 2022-es országgyűlési választás kapcsán megpróbált. Ahogy két éve a végül választási vereséget szenvedő hatpárti baloldal kampányát is leginkább a Bajnai Gordon volt kormányfőhöz és egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat nemzetközi cégcsoport segítette, most ez az eset állhat fenn a progresszív baloldal új politikai kezdeményezéseként is leírható Magyar Péter hétről hétre kínosabbá, botrányosabbá váló EP-választási kampánya esetében is.

Magyar kampánya viszi tovább a 2010 előtti Gyurcsány-Bajnai-korszak legsötétebb hagyományait, a választók demokratikus akaratából végül megbukott, ügyeskedő offshore-baloldal alantas módszereit, ugyanis a régi baloldalra volt jellemző, hogy semmibe vették a személyhez fűződő jogokat a lelkiismereti szabadságtól a testi épség és egészség védelmén át egészen a személyes adatok védelméig.

Most Magyar Péterék tekintetében vetődik fel annak a súlyos gyanúja, hogy a Bajnai-körökkel karöltve visszaélnek a választók bizalmával. Köztudott, hogy az offshore cégek az adóelkerülés, az adócsalás (költségvetési csalás), a pénzmosás és a korrupciós bűncselekmények melegágyai. Míg az adóelkerülés alatt inkább a jogszerű adóoptimalizálási folyamatokat értjük, a többi felsorolt magatartást már a Btk. pönalizálja.