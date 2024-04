Hadházy Ákos megint hazudott: itt a leleplezés

A magyarországi szabályozás értelmében ugyanis vadaskertet nagyvadak számára 500 hektár alatt nem is lehet létrehozni. Ezt a szabályozást feltételezhetően az állatorvos úr is ismeri. Amennyiben nem, ismét repülőre ülhetett volna, hogy megnézze fentről a területet, bizonyára még onnan is jól látszott volna a 8 hektár és az 1000 hektár közötti különbség.

Ha pedig nem óhajtott üzemanyagra költeni, utána járhatott volna a nyilvánosan elérhető valós adatoknak, ha az olvasói hiteles tájékoztatása lett volna a célja.

Vonatkozik ez a témát átvevő médiumokra is. Mindezek tükrében vélhetően az influenszer-állatorvos szándékosan tért el a valós adatok közlésétől, csupán hergelés, negatív hangulatkeltés céljából. A Vért Vadászati Kft. minden esetben a jogszabályi, szabályozási előírásokat betartva, az állatokat kiemelkedően gondozva, és a vadgazdálkodás szempontjait is betartva működik.