Hajléktalanok randalíroznak az újbudai Bikás parkban fényes nappal

Tegnap bejelentést kaptunk, miszerint a Bikás Parkban tábort vertek, ezek a jóravaló szorgos emberek, de a jól megérdemelt pihenés előtt feltörték a kutyafuttató adomány ládáját, s azt kifosztották

– kezdték bejegyzésüket a kerületi állatvédők, akik arról is beszámoltak, hogy mivel az eset közterületen, közparkban történt, ezért értesítették az Újbudai Közterület Felügyeletet, amit rajtuk kívül többen is megtettek. Az állatvédők kifejtették, hogy azért is nekik szóltak, mert az urak közterületen fogyasztottak alkoholt, szemeteltek, illetve a parkban fetrengtek és hasonlók. Azonban a helyszínen lévő szemtanúk szerint a megérkező rendészek nem igazán végezték a dolgukat, azon túl, hogy megérkeztek.