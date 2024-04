Hatalmas érdeklődéssel indult a 11. MITEM

A direktor a MITEM kapcsán nagyon fontosnak nevezte, hogy a kezdetektől fogva a találkozások helyszíne volt, ahol az egymásnak sokszor ellentmondó nézetek és gondolatok is teret kapnak: „Már az elején úgy döntöttünk, hogy ez egy nyitott hely lesz, itt vitatkozni lehet, párbeszédet lehet folytatni, nincsenek kötelező narratívák, nem kell kötelezően egyféleképpen gondolkozni a világról. Itt mindenki iránt elfogadókészséget, tiszteletet tanúsítunk, ezt tudja mindenki, aki végigkövette az eddigi tíz évet. „Elég végignézni azt a 297 előadást, amely itt megfordult eddig, mennyi ízlés, vélemény, esztétika jelent meg itt. Bartókot tartottuk szem előtt, aki szenvedélyesen szerette a saját kultúráját, miközben képes volt befogadni a világot” – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila.

Az elmúlt éveket és a Színházi Olimpiát is felidézve, Valerij Fokin a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottságának tagja arról beszélt, hogy kezdettől fogva érezhető volt, a szervezők jelentős fesztivált akarnak létrehozni, és ezzel egybecsengett a közönség akarata is.

Valerij Fokin, a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottságának tagja. Fotó: Nemzeti Színház.

A több éves kapcsolatépítés és következetes szakmai építkezés a tavalyi olimpiában csúcsosodott ki, amely az orosz rendező szerint egyike volt az eddigi legsikeresebbeknek, főképp azért, mert itt az egész ország megmozdult. Erre jó példa éppen a mostani nyitó előadáson szereplő bolgár társulat jelenléte, hiszen ők tavaly a kaposvári színházban mutatták be Diana Dobreva rendezésében a Selyem című produkciót, és ez idézte elő a mostani budapesti meghívást is. Színházat lélegzett be és ki az ország – fogalmazott a rendező. Szerencsésnek nevezte azt is, hogy a hatalmon lévők felismerték a jelentőségét az eseménynek, és támogatták a megrendezését. „Gyakran szoktam ismételgetni, hogy a politika mindig felégeti a hidakat, amelyeket nekünk a kultúra eszközeivel mindig újra és újra fel kell építenünk.” – mondta Valerij Fokin, hozzátéve: leginkább ezért fontosak az együttműködések.