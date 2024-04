Hatalmas siker a Delta mesterséges intelligenciával készült új műsorvezetője

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy héttel ezelőtt mesterséges intelligencia segítségével alkotott műsorvezető mutatkozott be a Duna tudományos-ismeretterjesztő műsorában, a Deltában. Azóta Kudlik Júlia is elmondta, hogy mint gondol a köztévé új MI-műsorvezetőjéről és már volt aki Facebookon randira is hívta a virtuális műsorvezetőt.

A Bíró Ada névre keresztelt műsorvezető megjelenését, arcát és hangját egyaránt mesterséges intelligencia hozta létre.