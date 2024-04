Hazudott Magyar Péter, továbbra is van kapcsolat a 'mozgalma' és Bajnai Gordonék között

Korábban a talpramagyarok.hu weboldalról kiderült, hogy Magyarék adatkezelője mögött álló egyik cég a Datadat bécsi szervezete. Ennek a bécsi cégnek a többségi tulajdonosa, ahogy egy olyan amerikai cég, amely aktívan közreműködött például Barack Obama és más baloldali amerikaiak kampányában – írta tuzfalcsopor.blogstar.hu. Magyar Péter szervezetének weboldalán, a talpramagyarok.hu-n adatkezelőnek egy bizonyos ESTRADOS.EU és LUNDADONATE.org nevű adománygyűjtő felület volt feltüntetve, a tényfeltáró cikk megírása után megpróbálták Magyarék eltüntetni a nyomokat az 53 oldalas adatkezelési tájékoztatóból.

Van azonban a honlapon jelenleg is egy úgynevezett Cookie szabályzat, amely viszont egy 54 oldalas dokumentum és szintén Adatkezelési tájékoztató néven fut. Ebben viszont szerepel az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org nevű szervezet. Előbbi egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, ügyvezetője Bajnai kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.



Az első leleplezést követően megkeresték Magyar Pétert, aki arrogáns, uszító stílusban tagadta, hogy kapcsolatban állna Bajnai Gordonékkal, illetve a Datadat céghálózattal. „Ez egy félreértés” – Magyar Péter tagadta, hogy ő vagy közössége kapcsolatban állna a Bajnai Gordonhoz köthető cégekkel, adatvédelmi tájékoztatójukat az idő hiányában átvették valakitől “aztán ki is vették belőle azt az utalást” - nyilatkozta Magyar.

Korábban már a Tűzfalcsoport beszámolt arról, hogy a Demokratikus Koalíció egy Amerikába vezető, a Korányi-féle Action for Democracy-hez (A4D) ezer szállal köthető, Lunda nevű weboldalon keresztül kezdett adománygyűjtésbe az Állami Számvevőszék által - éppen a külföldi pénzek miatt - kiszabott büntetésre hivatkozva.

A Lunda webfelület „a progresszívek által a progresszívek számára készített adományozó szoftver”, amely a 2022-es választási botrányban központi szerepet játszó, az annak során érkező külföldi forrásokból is részesülő, Bajnai-féle Datadat egyik fejlesztése. E tényt a szervezet a saját weboldalán próbálja elrejteni, és azt rögzíti, hogy: „A Lundátanyavállalatunk, az Estratos Digital fejlesztette ki, egy butikpolitikai tanácsadó és technológiai cég, amely progresszív ügyekkel és politikai jelöltekkel dolgozik szerte a világon”. Ugyanakkor a cégadatokban történő minimális utánajárással kiderül, hogy az Estrados Digital nevű osztrák cég honlapja a hazánkban ismerősen csengő DATADAT.AT.

A Lunda szervesen kapcsolódik az amerikai demokratapárthoz közel álló Action Networkhöz is, amely majdhogynem egy időben azzal, amikor Gyurcsányék elkezdtek pénzt kalapozni a felületen, bejelentette, hogy integrálja a saját rendszereibe a platformot. Emlékezetes, az Action Network volt az a weboldal, amelyre a dollárbaloldal színe-java úgy hivatkozott, hogy ezen keresztül gyűjtötték Amerikában a magyarországi kampányra szánt pénzeket. Majd később éppen ez az oldal buktatta le Korányiékat, hiszen ezen keresztül derült ki, hogy a korábban hangoztatott ezres nagyságrendű mikroadományok helyett, csupán 11 támogatás érkezett be az A4D-hez, amelynek mégis sikerült 4 milliárd forinttal megtámogatnia a baloldal választási kampányát.

A Lundán keresztül gyűjt pénzt programjaira a NoÁrMozgalom, valamint Juhász Péter a kampányára és egyéb projektjeire is. De emellett a Jámbor András nevével fémjelzett kommunista szellemiségű lap, a Mérce is többször gyűjtött már adományokat a Lunda segítségével, sőt, ők a rendszeres, napi szintű adományokat is mind a mai napig ott fogadják. A Mérce mellett pedig, nem meglepő módon a Szikra Mozgalom is ugyanezt a felületet alkalmazza.Ugyancsak a LUNDA programot használja adománygyűjtésre a Tanítanék Mozgalom, amely a Bajnai bizalmasai által gründolt szervezet, a Humán Platform egyik fiókszervezete.