Heti összefoglaló: ezek voltak a legfontosabb hírek a héten

Új otthonfelújítási program indul, mintegy 20 ezer ház energetikai korszerűsítéséhez nyújt támogatást a kormány.

A magyar családok fizetik a legkevesebbet az áramért és gázért Európában

Az Eurostat közlése szerint 2023 második felében is Magyarországon volt a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára. Az uniós statisztikai hivatal kimutatása alapján az euróban kifejezett átlagárak hazánkban voltak a legalacsonyabbak a tavalyi második félévben. A német háztartásoknak az áramért három és félszer, a gázban sereghajtó hollandoknak hét és félszer többet számláztak – hívja fel a figyelmet legújabb Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal naprakészebb ár-összehasonlítása szerint 2024 márciusában is a magyar családok rezsiterhei voltak a legkisebbek Európában. Az MVM-csoport összegzése szerint a gáz esetében tíz háztartásból kilenc, az áramnál tízből nyolc felhasználása maradt a rezsivédett sáv alatt.

Kormányinfó: Gulyás Gergely váratlanul több alaptörvény-módosítást is bejelentett

A gyermekvédelem mellett az uniós hitelfelvétel és a honvédség működése kapcsán is alaptörvény-módosítást készítenek elő. Utóbbihoz csak a parlamenti képviselők kétharmadára lesz szükség egy közös uniós hitelfelvételhez. Azzal folytatta, hogy az Európai Unióból sokak hitelközösséget akarnak csinálni, a magyar kormány ilyet viszont sosem akart, mert ez az eszköz nem vált be – indokolta Gulyás Gergely. Azt is megemlítette, hogy a SPAR ellen valószínűleg jó hírnév megsértése miatt indul majd per, amikor ez megtörténik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

"Az államkincstár meg fogja vizsgálni, hogy Budapest csődben van-e vagy sem"– ezt egy újságírói kérdésre árulta el.

Elege lett a kormánynak, figyelmeztette az üzemanyag-kereskedőket

A kormány szerdán felszólította az üzemanyag-kereskedőket az árcsökkentésre, ugyanis a kormányzati jelzések ellenére, a hazai üzemanyagárak a régió átlagához képest jelentősen megnőttek. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a gázolaj esetén még mindig 10 forint, a benzin esetén még mindig 27 forint az eltérés a KSH alapján végzett számítás szerint. "Elvárjuk az üzemanyag-kereskedőktől, hogy a velük folytatott korábbi megbeszélés szerint csökkentsék az árakat a régiós átlagár szintjére" - ezt már a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója mondta Facebook-oldalára feltöltött pénteki videójában. Menczer Tamás kijelentette, ha ez nem történik meg, akkor támogatják a kormányt a szükséges lépések megtételében. A kormányban pedig újratárgyalják a szabályozási eszközök bevetésének lehetőségét, és lépni fognak.