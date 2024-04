Hídpénzbotrány: hallgatnak a magukat függetlennek mondó médiában

A hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. Az is kiderült, hogy kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek.

Nem sokkal ezek után fény derült arra, hogy miért szállt ki a hatóság a Lánchíd felújítását végző vállalathoz. Az atv.hu ugyanis arról számolt be, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.