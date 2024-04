Hídpénzbotrány: súlyos bűncselekményekkel is meggyanúsíthatják a felelősöket

Nagy bajba kerülhetnek a Lánchíd túlárazott felújításához kapcsolható fővárosi számlagyár fő felelősei, hiszen több súlyos bűncselekménnyel is meggyanúsíthatják őket, ha az eljáró hatóság elegendő bizonyítékot tud beszerezni.

Ismert, az ügyben jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és vesztegetés gyanújával folytat nyomozást. Mindennek előzménye, hogy tavaly novemberben az adóhatóság elfogott egy praxisától eltiltott ügyvédet, Vig Mórt, miután kiderült, hogy köze lehet egy sok száz milliós számlagyárhoz.

A NAV több helyszínen tartott házkutatást, az eljárás keretében kiszálltak többek között egy bizonyos Hegedüs Dániel nevű ügyvédhez, illetve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

Sikkasztást követhetett el a botrány kulcsfigurája

Később kiderült, miért lehetett szükség utóbbi két házkutatásra: az atv.hu hozta nyilvánosságra hetekkel ezelőtt, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, emiatt stratégiát kellett váltani. Ezután vonták be Hegedüst az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

A fenti utalgatások több kérdést is felvetnek. Korábbi ügyvédi forrásunk szerint egyrészt Vignek az eltiltása után meg kellett volna szüntetnie a számláját, ha ezt nem tette, már nem járt el szabályosan.

Másrészt, az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, melyeket egy ideig ügyvédre bíznak, például ingatlanvásárlási ügyleteknél. Ha Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász (és Hegedüs) öncélúan felvette, az súlyos bűncselekménynek, sikkasztásnak hívják. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak forrásunk szerint. Nos, Tényi István utóbbi bűncselekmény miatt meg is tette a feljelentését.

Hűtlen kezelés gyanúja a Lánchíd-beruházás milliárdos megdrágítása hátterében

Tényi azonban nemcsak sikkasztás, hanem hűtlen kezelés gyanújával is a hatóságokhoz fordult, mégpedig a közpénzből finanszírozott Lánchíd-felújítás sokszoros megdrágulása miatt.