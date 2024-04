Indul a tavi viharjelzési szezon

Közölték azt is, hogy a Balatonnál négy vízközépi platformon is működnek viharjelző lámpák, ezek kiegészülnek 15 mobil viharjelzőlámpával, amelyek a strandokon kapnak helyet. A Balatonon összesen 55 viharjelzőlámpa van, ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat is lehet látni. A Velencei-tónál négy, a Tisza-tónál öt, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa van, ebből egy működik a magyar oldalon.

A Balatonon tavasztól őszig működnek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által telepített speciális mérőplatformok, amelyek többi között a nyíltvízi időjárási viszonyokról adnak tájékoztatást.

Közvetlenül a viharjelzést szolgálja a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban működő nagy teljesítményű számítógép, amelyen időjárási előrejelző modellek számításai készülnek. A veszélyjelző meteorológusok munkáját többi között automata meteorológiai állomáshálózat, meteorológiai műholdak és radarok, villámmérések támogatják - ismertették.



Az aktuális jelzésről a www.met.hu, a www.katasztrofavedelem.hu, valamint az www.rsoe.hu honlapján lehet információt szerezni. Mobilon a Meteora nevű, ingyenesen letölthető mobilalkalmazás tájékoztat az aktuális viharjelzési fokozat mellett a várható időjárásról is, illetve a katasztrófavédelem Tavihar nevű alkalmazása ad információt az aktuális viharjelzésről.