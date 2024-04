Itt van Magyar Péter újabb áldozata: szexre akart kényszeríteni, fenyegetett és zsarolt egy fiatal nőt - fotók

A volt igazságügyi miniszter egy fizikai bántalmazásról szóló történetet is felhozott az adásban, elmesélte ugyanis, hogy egy alkalommal az agresszív Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak, miközben ő éppen várandós volt. Elmondása alapján terhessége és kismamaideje alatt egyébként többször is megalázta őt Magyar. A legfájóbb az volt számára, amikor első szülése után nem tudott betelni gyermekük látványával, és ennek az érzésének hangot is adott, de Magyar csak annyit felelt: „Mi van, nem bírsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem jártál nyelvtanórára? Szövegértési problémáid vannak?” Varga elmondása szerint ettől teljesen összetört és sírni kezdett, a férje pedig erre azt reagálta: „Sírjál, majd elmegy a tejed”.