Félkarú rablókkal bizniszelt Magyar Péter pártjának alapítója

A Tisza Párttal való összeborulását Magyar Péter a tőle megszokott ködösítés után hozta nyilvánosságra április 10-én, és Deák előéletét látva talán nem véletlen, hogy rögtön igyekezett is elzárni a sajtót az őt befogadó kamupárt vezetőitől, amikor egy Facebook-bejegyzésben azt írta:

„A sajtó képviselőinek jelzem, hogy a párttal és annak indulásával kapcsolatban én nyilatkozom. Kérem, hogy a korábbi alapítókat, civil embereket ne zaklassák feleslegesen.”

A baloldal üdvöskéje hétfőn még azzal dicsekedett az ATV-ben, hogy több párt is van, amivel összeállhat, és B illetve C opcióval is készül arra az esetre, ha a hatalom – orosz mintára –megpróbálná adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni indulását az európai parlamenti választásokon. Emlékezetes: sokan várták, hogy Magyar már az április hatodikára szervezett tüntetésén nyilvánosságra hozza, milyen színekben indul majd a nyári voksoláson. Ugyan a nagy bejelentés elmaradt, aznap 24.hu kérdésre válaszolva Magyar úgy fogalmazott:

Kis Pártot szerettem volna, akinek nincsen tevőleges, tényleges vagy egyébként vállalhatatlan múltja. És a benne lévő szereplők is a mi értékrendünkkel, … meg egyébként az értékrendje is a mienkhez hasonlít.